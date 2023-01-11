Жоау Фелікс спробує допомогти "Челсі" повернутися в зону Ліги чемпіонів.

Нападник збірної Португалії Жоау Фелікс перейшов з мадридського "Атлетіко" в лондонський "Челсі".

Як повідомляє офіційний сайт англійського клубу, 23-річний футболіст виступатиме у складі "синіх" на правах оренди.

Орендна угода Фелікса з "Челсі" розрахована до кінця нинішнього сезону. Опція викупу в контракті португальця з лондонським клубом не передбачена.

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Також "Атлетіко" повідомив, що перед відходом Фелікс продовжив контракт з клубом ще на сезон - до 2027 року.

За інформацією ЗМІ, лондонський клуб заплатить "Атлетіко" 11 мільйонів євро за оренду гравця до кінця сезону, а також візьме на себе всі витрати по зарплаті португальця.

Жоау Фелікс прокоментував свій перехід в "Челсі".

"Це одна з найбільших команд у світі. Я хочу допомогти "Челсі" в досягненні цілей. Я дуже щасливий бути тут і дуже радий можливості зіграти на "Стемфорд Брідж", - наводить слова Фелікса офіційний сайт "Челсі".

Варто відзначити, що Жоау Фелікс є одним з найдорожчих форвардів в історії футболу. У 2019 мадридський "Атлетіко" заплатив "Бенфіці" за трансфер португальця 126 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні Фелікс забив 5 голів і зробив 3 результативних передачі в 21 матчі за "Атлетіко" у всіх турнірах.

На ЧС-2022 в Катарі нападник зіграв чотири матчі за збірну Португалії, відзначився одним забитим м'ячем і двічі асистував партнерам.

Нагадаємо, це вже третій трансфер "Челсі" під час зимового трансферного вікна. Раніше "пенсіонери" підписали нападника "Мольде" Давида Датро Фофана, а також захисника "Монако" Бенуа Бадьяшіля.

Після 17-ти зіграних турів "Челсі" йде на 10-й позиції в турнірній таблиці АПЛ. В активі "синіх" 25 набраних очок.

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