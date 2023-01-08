Підопічні Пепа Гвардіоли не залишили шансів "Челсі" в кубковій зустрічі.

У неділю, 8 січня, відбувся поєдинок третього раунду Кубка Англії, в якому "Манчестер Сіті" зустрічався з лондонським "Челсі".

Зустріч команд проходила на стадіоні "Етіхад" в Манчестері і завершилася з рахунком 4:0 на користь підопічних Пепа Гвардіоли.

Рахунок у грі відкрив вінгер "городян" Ріяд Марез - алжирець забив приголомшливий гол зі штрафного на 23-й хвилині матчу. На 30-й хвилині гри аргентинський форвард Хуліан Альварес реалізував пенальті, призначений за потрапляння м'яча в руку Кая Хаверца в штрафному "Челсі". Через вісім хвилин відзначився нападник Філ Фоден з передачі Кайла Уолкера.

Крапку в розгромі "Челсі" поставив Ріяд Марез - на 85-й хвилині він оформив дубль, реалізувавши пенальті.

"Манчестер Сіті" - "Челсі" - 4:0

Голи: Марез, 23, 84 (пен), Альварес, 30 (пен), Фоден, 38

"Манчестер Сіті": Ортега, Уокер, Аканджі, Ляпорт, Гомес (Канселу, 58), Сілва (Льюїс, 86), Родрі (Філліпс, 58), Фоден, Марез, Альварес, Палмер

"Челсі": Аррісабалага, Чалоба, Хамфріс, Кулібалі, Холл, Галлахер, Жоржиньо (Аспілікуета, 63), Ковачіч (Д. Фофана, 46), Зієш (Жиро-Хатчінсон, 63), Хаверц (Закарія, 46), Маунт (Чуквуемека, 73)

Попередження: Родрі, Сілва, Канселу - Галлахер

Огляд матчу:

Варто відзначити, що "Челсі" не забив у ворота "Манчестер Сіті" в п'яти матчах поспіль. Ця серія розпочалася з матчу 6-го туру АПЛ сезону-2021/2022. 25 вересня 2021 року "сині" поступилися з рахунком 0:1. У матчі другого кола "Челсі" програв з аналогічним рахунком.

У поточному сезоні раніше команди зустрічалися двічі. "Манчестер Сіті" вибив "Челсі" з розіграшу Кубка англійської ліги (2:0) і обіграв суперників у матчі 19-го туру АПЛ (1:0).

В 1/16 фіналу Кубка Англії "Манчестер Сіті" зіграє з переможцем пари "Оксфорд Юнайтед" - "Арсенал". Матчі наступного раунду турніру пройдуть з 27 по 30 січня.

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