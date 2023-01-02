В АПЛ в перший день нового року трапилися відразу дві сенсації.

У неділю, 1 січня, відбулися два матчі в рамках 18-го туру англійської Прем'єр ліги.

У першому поєдинку ігрового дня "Тоттенхем" приймав "Астон Віллу". Протистояння завершилося з рахунком 2:0 на користь гостей.

Гості відкрили рахунок у другій половині зустрічі - на 50-й хвилині голом відзначився Еміліано Буендіа, асистував йому Оллі Уоткінс. На 73-й хвилині гри Дуглас Луїс зміцнив перевагу команди Унаї Емері. Джон Макгінн записав на свій рахунок результативну передачу.

Цей матч вийшов дуже грубим, гравці отримали сім жовтих карток. "Гірчичники" були показані чотирьом підопічним Антоніо Конте, інші попередження отримали "леви".

"Тоттенхем" - "Астон Вілла" - 0:2

Голи: Буендіа, 50, Дуглас Луїс, 73

"Тоттенхем": Льоріс, Доерті (Емерсон, 80), Девіс, Лангле, Ромеро, Перішич (Спенс, 88), Хейб'єрг (Скіпп, 88), Біссума (Сарр, 80), Сон Хин Мін, Кейн, Хіль (Сессеньон, 63)

"Астон Вілла": Ольсен, Янг, Мінгз, Конса (Інгз, 82), Дінь, Макгінн (Коутіньйо, 78), Буендіа (Чемберс, 82), Камара, Дуглас Луїс (Беднарек, 82), Уоткінс, Бейлі (Кеш, 66)

Попередження: Ромеро (28), Лангле (31), Девіс (37), Мінгз (56), Біссума (59), Конса (66), Чемберс (90)

Огляд матчу:

В другому матчі ігрового дня "Ноттінгем Форест" на своєму полі сенсаційно відібрав очки у лондонського "Челсі".

Рахунок був відкритий на 16-й хвилині матчу - вінгер "синіх" Рахім Стерлінг вразив ворота Діна Хендерсона. Господарі зуміли відігратися на 63-й хвилині - Серж Ор'є забив після знижки Віллі Болі.

"Ноттінгем Форест" - "Челсі" - 1:1

Голи: Ор'є, 63 - Стерлінг , 16

"Ноттінгем Форест": Хендерсон, Ор'є, Болі, Воррелл, Лоді, Фройлер, Мангаля (Колбек, 78), Йєйтс, Гіббс-Уайт, Авоні (Вільямс, 88), Джонсон (Серрідж, 82)

"Челсі": Аррісабалага, Аспілікуета, Тіаго Сільва, Кулібалі, Кукурелья, Жоржиньо (Зієш, 72), Закарія (Ковачіч, 61), Маунт (Обамеянг, 73), Пулішич (Чуквуемека, 87), Гаверц, Стерлінг (Галлахер, 72)

Попередження: Йєйтс (43), Аспілікуета (53), Галлахер (90)

Огляд матчу:

Після 18-ти турів "Тоттенхем" займає п'яте місце в турнірній таблиці АПЛ з 30 балами в активі. "Челсі" займає 8-й рядок, набравши 25 очок.

"Астон Вілла" набрала 21 очко і знаходиться на 12-й позиції, "Ноттінгем Форест" з 14-ма балами йде на 18-му місці.

Лідирує в турнірній таблиці АПЛ лондонський "Арсенал". В активі "канонірів" 43 набраних очки.

У наступному турі АПЛ "Тоттенхем" зіграє проти "Крістал Пелас", "Ноттінгем Форест" відправиться в гості до "Саутгемптону", а "Астон Вілла" поміряється силами з "Вулверхемптоном". Ці матчі заплановані на 4 січня.

"Челсі" 5 січня зустрінеться з "Манчестер Сіті".

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