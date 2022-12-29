Ерлінг Холанд забив два голи і допоміг "Манчестер Сіті" взяти три очки в 17-му турі АПЛ.

У середу, 28 грудня, відбувся поєдинок 17-го туру англійської Прем'єр-ліги, в якому зустрічалися "Лідс Юнайтед" і "Манчестер Сіті".

Поєдинок команд приймав стадіон "Елланд Роуд" у Лідсі. Гра завершилася тріумфом "городян" з рахунком 3:1.

Перший гол у матчі на 45+1-й хвилині забив півзахисник гостей Родріго Ернандес.

У другій половині гри на 51-й і 64-й хвилинах, двічі відзначився норвезький нападник "Манчестер Сіті" Ерлінг Холанд. Обидва рази йому асистував Джек Гріліш.

"Лідс" відповів лише голом захисника Паскаля Стрейка на 73-й хвилині.

"Лідс" - "Манчестер Сіті" - 1:3

Голи: Стрейк, 73 - Родрі, 45+1, Холанд, 51, 64

"Лідс": Мельє, Крістенсен (Айлінг, 65), Кох, Купер (Льоренте, 72), Стрейк, Грінвуд, Форшоу (Кліх, 66), Рока, Ааронсон, Гнонто, Родріго (Гелхардт, 72)

"Манчестер Сіті": Едерсон, Стоунз, Аканджі, Аке, Родрі, Гюндоган, Льюїс (Канселу, 68), Де Брюйне, Марез (Палмер, 88), Гріліш (Фоден, 73), Холанд

Огляд матчу:

Варто відзначити, що забиті голи у ворота "Лідса" дозволили Ерлінгу Холанду встановити новий рекорд АПЛ. Як повідомляє Opta, норвежець став футболістом, якому вдалося швидше за всіх забити 20 голів в АПЛ - 22-річному форварду вистачило всього 14 матчів.

Також Холанд став першим футболістом у топ-5 національних чемпіонатів Європи, який забив як мінімум 20 голів у поточному сезоні.

Найближчі переслідувачі Холанда в гонці бомбардирів в топ-5 ліг відзначилися лише 13 забитими м'ячами. Це нападник лондонського "Тоттенхема" Харрі Кейн і форвард "Барселони" Роберт Левандовскі.

Крім того, норвезький нападник перевершив досягнення Ліонеля Мессі. Він став першим футболістом під керівництвом Пепа Гвардіоли, якому вдалося забити 26 голів за 20 матчів.

"Манчестер Сіті" зіграв в поточному сезоні АПЛ зіграв 15 матчів і з 35 балами займає друге місце в турнірній таблиці. "Лідс Юнайтед" з 15 очками розташовується на 15-й позиції. Лідирує в чемпіонаті Англії лондонський "Арсенал", в активі "канонірів" 40 очок.

У наступному турі "Манчестер Сіті" зіграє проти "Евертона", а "Лідс" зустрінеться з "Ньюкаслом". Обидва поєдинки заплановані на 31 грудня.

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