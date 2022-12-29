Ерлінг Холанд / фото twitter.com/ManCity

У середу, 28 грудня, відбувся поєдинок 17-го туру англійської Прем'єр-ліги, в якому зустрічалися "Лідс Юнайтед" і "Манчестер Сіті".

Поєдинок команд приймав стадіон "Елланд Роуд" у Лідсі. Гра завершилася тріумфом "городян" з рахунком 3:1.

Перший гол у матчі на 45+1-й хвилині забив півзахисник гостей Родріго Ернандес.

У другій половині гри на 51-й і 64-й хвилинах, двічі відзначився норвезький нападник "Манчестер Сіті" Ерлінг Холанд. Обидва рази йому асистував Джек Гріліш.

"Лідс" відповів лише голом захисника Паскаля Стрейка на 73-й хвилині.

"Лідс" - "Манчестер Сіті" - 1:3

Голи: Стрейк, 73 - Родрі, 45+1, Холанд, 51, 64

"Лідс": Мельє, Крістенсен (Айлінг, 65), Кох, Купер (Льоренте, 72), Стрейк, Грінвуд, Форшоу (Кліх, 66), Рока, Ааронсон, Гнонто, Родріго (Гелхардт, 72)

"Манчестер Сіті": Едерсон, Стоунз, Аканджі, Аке, Родрі, Гюндоган, Льюїс (Канселу, 68), Де Брюйне, Марез (Палмер, 88), Гріліш (Фоден, 73), Холанд

Огляд матчу: 

Варто відзначити, що забиті голи у ворота "Лідса" дозволили Ерлінгу Холанду встановити новий рекорд АПЛ. Як повідомляє Opta, норвежець став футболістом, якому вдалося швидше за всіх забити 20 голів в АПЛ - 22-річному форварду вистачило всього 14 матчів. 

twitter.com/OptaJoe

Також Холанд став першим футболістом у топ-5 національних чемпіонатів Європи, який забив як мінімум 20 голів у поточному сезоні.

Найближчі переслідувачі Холанда в гонці бомбардирів в топ-5 ліг відзначилися лише 13 забитими м'ячами. Це нападник лондонського "Тоттенхема" Харрі Кейн і форвард "Барселони" Роберт Левандовскі.

Крім того, норвезький нападник перевершив досягнення Ліонеля Мессі. Він став першим футболістом під керівництвом Пепа Гвардіоли, якому вдалося забити 26 голів за 20 матчів. 

twitter.com/OptaJoe

"Манчестер Сіті" зіграв в поточному сезоні АПЛ зіграв 15 матчів і з 35 балами займає друге місце в турнірній таблиці. "Лідс Юнайтед" з 15 очками розташовується на 15-й позиції. Лідирує в чемпіонаті Англії лондонський "Арсенал", в активі "канонірів" 40 очок.

У наступному турі "Манчестер Сіті" зіграє проти "Евертона", а "Лідс" зустрінеться з "Ньюкаслом". Обидва поєдинки заплановані на 31 грудня.

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