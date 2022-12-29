Калвін Філліпс повернувся після ЧС-2022 із зайвою вагою.

У середу, 28 грудня, відбувся поєдинок 17-го туру англійської Прем'єр-ліги, в якому "Манчестер Сіті" здобув впевнену перемогу проти "Лідса".

Після гри головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола оригінально висловився з приводу форми футболіста "городян" Калвіна Філліпса, який повернувся після ЧС-2022 із зайвою вагою.

"Калвін Філліпс? У нього зараз ідеальне тіло - таке сексуальне. У першій частині сезону він не оперувався, щоб поїхати на чемпіонат світу - і зробив все, щоб потрапити на турнір.

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Справа не тільки в тому, щоб бути у формі, а в тому, щоб розуміти, що команда хоче робити, командні рухи і так далі. Це означає повернутися якомога швидше, тому що Родрі не може грати всі ігри. Але я щасливий, що вчора, наприклад, Калвін дуже добре тренувався, і рано чи пізно він повернеться", - наводить слова Гвардіоли Daily Mail.

Нагадаємо, Калвін Філліпс перейшов з "Лідса" в "Манчестер Сіті" цього літа за 50 мільйонів євро. Півзахисник провів за "городян" всього 4 неповних матчі за команду, а решту часу пропустив через травму.

У грі з "Лідсом" вболівальники "павичів" співали пісню про свого колишнього гравця, вказуючи на його зайву вагу. Також на розминці вони кричали йому: "Ти занадто жирний, щоб грати за "Лідс"!".

Додамо, що після чемпіонату світу в Катарі Гвардіола розкритикував форму Філліпса, відсторонивши його від тренувань через зайву вагу.

На ЧС‑2022 Калвін зіграв два матчі за збірну Англії, зробивши одну результативну передачу.

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