Це перша перемога "Юнайтед" у дербі з березня 2021 року, а вдома "дияволи" не вигравали з березня 2020 року.

У суботу, 14 січня, відбувся центральний матч 20-го туру англійської Прем'єр ліги, в якому "Манчестер Юнайтед" переміг "Манчестер Сіті".

Гра пройшла на легендарному стадіоні "Олд Траффорд".

На 60-й хвилині рахунок відкрив Джек Гріліш, проте на 78-й "МЮ" зрівняв - забив Бруну Фернандеш. Переможний м’яч на рахунку Маркуса Решфорда на 82-й хвилині.

Це перша перемога "Юнайтед" у дербі з березня 2021 року, а вдома "дияволи" не вигравали з березня 2020 року. Вдома за цей час "МЮ" програв двічі, раз була нічия. Також це 9-та поспіль перемога "МЮ" в усіх турнірах.

Остання зустріч цих команд в рамках АПЛ завершилася нищівною перемогою "Сіті" з рахунком 6:3.

"Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сіті" - 2:1

Голи: Фернандеш, 78, Решфорд, 82 – Гріліш, 60

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа – Ван-Біссака, Варан, Шоу, Маласіа (Мартінес 90+2) – Каземіро (Мактоміні 90+2), Фред – Фернандеш, Еріксен (Гарначо 72), Решфорд (Маґуайр 90+2) – Марсьяль (Антоні 46)

"Манчестер Сіті": Едерсон – Канселу, Аке, Аканджі, Вокер – Сілва, Родрі, Де Брюйне – Фоден (Гріліш 57), Голанд, Марез

АПЛ: положення команд у турнірній таблиці

"Арсенал" зберігає за собою перше місце в турнірній таблиці АПЛ. В активі "канонірів" 44 набраних очки та гра в запасі. "Манчестер Сіті" йде на другій сходинці, відстаючи від "Арсеналу" на 5 балів.

"Манчестер Юнайтед" набрав 38 балів і піднявся на третє місце, "Ньюкасл" з 35 очками йде четвертим. "Тоттенхем" посідає п'яту позицію з 33 балами.