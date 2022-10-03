Перемогу "городянам" принесли хет-трики Холанда і Фодена.

У неділю, 2 жовтня, в матчі 9-го туру англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" зустрічався з "Манчестер Юнайтед". Гра проходила на стадіоні "Етіхад" в Манчестері.

У складі команди Пепа Гвардіоли по хет-трику зробили Філ Фоден і Ерлінг Холанд. У "червоних дияволів" дубль оформив Антоні Марсьяль, ще один гол в активі Антоні Сантуса.

"Манчестер Сіті" - "Манчестер Юнайтед" - 6:3

Голи: Фоден, 4, 44, 74, Холанд, 34, 37, 64 - Антоні, 56, Марсьяль, 84, 90+1 (пен)

"Манчестер Сіті": Едерсон, Вокер (Гомес, 41), Аканжи, Аке, Канселу, Гюндоган (Палмер, 75), Де Брюйне (Альварес, 76), Бернарду Сілва, Фоден (Марез, 75), Голанд, Гріліш (Лапорт,76)

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Далот, Варан (Лінделеф, 40), Лісандро, Маласія (Шоу, 46), Мактоміней (Каземіро, 59), Фернандеш, Еріксен, Антоні, Рашфорд (Марсьяль, 60), Санчо (Фред, 70)

Огляд матчу:

Слова тренерів після матчу

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола:

"Ми відмінно зіграли в першому таймі. Забили чотири голи, а могли забити ще більше. Після перерви було важче. Це була відмінна перемога, хороша гра, всі були щасливі на стадіоні, Ми насолоджуємося. Це був хороший день для нас.

Ми можемо виграти або програти, але є багато речей, які ми можемо зробити ще краще. Деякі гравці не дуже добре зіграли сьогодні, тому їм потрібно вдосконалюватися. Досконалості не існує, це неможливо. Але ми повинні намагатися його шукати".

Головний тренер "Манчестер Юнайтед" Ерік Тен Хаг:

"Все дуже просто, це через нестачу віри. Коли ви не вірите на поле, ви не можете вигравати матчі, це неприйнятно. Ми стаємо недисциплінованими в дотриманні правил, і нам забивають, це сталося сьогодні. Для мене це було несподіванкою. Наша гра була поганою. Це було пов'язано з вірою як гравців, так і команди.

Зараз я не можу думати про хороше. Ми підвели наших фанатів, підвели себе і дуже розчаровані".

Додамо, що завдяки трьом забитим голам у ворота "Юнайтед" Ерлінг Холанд зміг встановити історичне досягнення. Норвезький форвард став першим в історії АПЛ гравцем, кому вдалося оформити хет-трик у трьох поспіль домашніх іграх.

Норвежець забив по три м'ячі у ворота "Крістал Пелас", "Ноттінгем Форес" і "Манчестер Юнайтед".

Після цієї зустрічі "Манчестер Сіті" набрав 20 очок і закріпився на третьому рядку турнірної таблиці. "Манчестер Юнайтед" залишається на шостому місці, в активі команди 12 набраних очок.

Вас також можуть зацікавити новини: