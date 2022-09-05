"Арсенал" програв перший матч у новому сезоні АПЛ.

У неділю, 4 вересня, в рамках шостого туру чемпіонату Англії з футболу "Манчестер Юнайтед" приймав лондонський "Арсенал".

Зустріч проходила на стадіоні "Олд Траффорд". Гру обслуговувала бригада арбітрів на чолі з Полом Тірні.

Український захисник Олександр Зінченко повернувся до стартового складу "Арсеналу" після двох пропущених матчів через травму, проте допомогти своїй команді ніяк не зміг. "Червоні дияволи" завдали "канонірам" першої поразки в чемпіонаті з рахунком 3:1.

Господарі змогли відкрити рахунок у матчі ближче до кінця першого тайму. На 35-й хвилині бразильський вінгер Антоні забив свій дебютний гол у футболці "червоних дияволів". На 60-й хвилині Букайо Сака зрівняв рахунок у грі. На 66-й хвилині Маркус Рашфорд вивів свою команду вперед, а на 75-й оформив дубль і зміцнив перевагу своєї команди.

"Манчестер Юнайтед" - "Арсенал" - 3:1

Голи: Антоні, 35, Рэшфорд, 66, 75 – Сака, 60

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Далот, Мартінес (Магуайр, 80), Варан, Маласія, Мактоміней, Еріксен, Фернандеш, Антоні (Роналду, 58), Решфорд (Каземіро, 80), Санчо (Фред, 67)

"Арсенал": Рамсдейл, Зінченко (Нкетіа, 74), Габріель, Саліба, Уайт (Томіясу, 80), Локонга (Вієйра, 74), Джака, Мартінеллі, Едегор (Сміт-Роу, 74), Сака, Жезус

Попередження: Мактоміней, Магуайр, Еріксен - Саліба, Жезус, Сака

Огляд матчу:

Олександр Зінченко відіграв 74 хвилини в цій грі, після чого був замінений.

Українець відіграв на звичній позиції лівого захисника і отримав найнижчу оцінку за версією порталу WhoScored серед гравців свого клубу - 5,9.

Найкращим гравцем зустрічі став нападник "червоних дияволів" Маркус Решфорд - 8,8. На рахунку англійця дубль і гольова передача.

Головний тренер "Арсеналу" Мікель Артета прокоментував поразку від "Манчестер Юнайтед":

"Я дуже розчарований, що ми не виграли цю гру, тому що ми могли це зробити. У певні моменти нам не вистачало дисципліни в наших захисних діях. Після пропущеного голу ми шанс за шансом домінували в матчі і нав'язували свою гру, яку хочемо демонструвати. У перерві я сказав хлопцям: "Ми зможемо взяти цей матч".

Ми зазнали поразки, і це великий урок для нас. Якщо ви хочете перемагати тут, ви повинні все робити правильно. З тією кількістю моментів, які ми створили, ми повинні були забити більше голів", - цитує Артету офіційний сайт "канонірів".

Незважаючи на першу поразку в сезоні, "Арсенал" продовжує очолювати турнірну таблицю з 15 очками в активі, випереджаючи йдуть на другій і третій сходинці "Манчестер Сіті" і "Тоттенхем" на один бал. "Манчестер Юнайтед" набирає 12 очок і піднімається на п'яту сходинку.

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