Антоні стане другим найдорожчим гравцем в історії "Манчестер Юнайтед".

Нападник амстердамського "Аякса" і національної збірної Бразилії Антоні продовжить кар'єру в "Манчестер Юнайтед".

Про це повідомляє прес-служба англійського клубу на офіційному сайті.

Умови трансферу і особистого контракту узгоджені, гравцеві залишається тільки пройти медогляд.

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Відзначається, що 22-річний бразилець підпише з "червоними дияволами" контракт до 2027 року з опцією продовження ще на один сезон.

"Аякс" розкриває суму трансферу - 95 мільйонів євро і 5 мільйонів євро у вигляді бонусів. Це буде найбільший продаж в історії Ередивізі, а також найдорожчий трансфер цього літа на даний момент.

Крім того, Антоні стане другим найдорожчим гравцем "МЮ" - більше платили тільки "Ювентусу" за Поля Погба в 2016 році (105 мільйонів євро).

Варто відзначити, що після підписання Антоні загальні витрати "Манчестер Юнайтед" на ринку цього літа досягли 238,2 мільйона євро.

За даними Transfermarkt, цей показник є рекордним в історії клубу. У сезоні 2019/20 протягом двох трансферних вікон манкуніанці витратили 234,8 мільйона євро.

Крім Антоні, "МЮ" придбав захисників Лісандро Мартінеса (57,3 млн євро) і Тірелла Маласію (15 млн євро), а також хавбека Каземіро (70,6 млн євро). Перехід півзахисника Крістіана Еріксена відбувся на правах вільного агента.

Після чотирьох зіграних турів в АПЛ в активі "Манчестер Юнайтед" 6 набраних очок. Команда Еріка тен Хага займає 8-е місце в турнірній таблиці чемпіонату.

Антоні: кар'єра

22-річний Антоні перейшов в "Аякс" в липні 2020 року за 15,75 мільйона євро.

У минулому сезоні на рахунку бразильця 12 голів і 10 асистів в 33 матчах за "Аякс" у всіх турнірах.

Всього за кар'єру в "Аяксі" Антоні зіграв 82 матчі, на його рахунку 24 голи і 22 результативні передачі.

У жовтні минулого року нападник дебютував за збірну Бразилії, у складі якої в дев'яти матчах забив два голи і віддав дві результативні передачі.

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