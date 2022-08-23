"Червоні дияволи" набрали свої перші очки в новому сезоні АПЛ.

У понеділок, 22 серпня, в матчі 3-го туру англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Юнайтед" приймав "Ліверпуль". Зустріч пройшла на стадіоні "Олд Траффорд" і завершилася перемогою господарів з рахунком 2:1.

На 16-й хвилині рахунок відкрив нападник "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо. Після декількох передач в дотик м'яч опинився в центрі штрафного майданчика, де Санчо розібрався з хавбеком "Ліверпуля" Джеймсом Мілнером, після чого пробив у кут воріт.

На 53-й хвилині форвард манкуніанців Маркус Решфорд зміцнив перевагу господарів у рахунку. Форвард "червоних дияволів" Антоні Марсьяль з центру поля зробив передачу на хід Решфорду, який увірвався в штрафну і пробив повз воротаря в ближній кут воріт.

На 81-й хвилині нападник "Ліверпуля" Мохамед Салах скоротив відставання гостей. Однак на більше гостей не вистачило.

"Манчестер Юнайтед" - "Ліверпуль" - 2:1

Голи: Санчо, 16, Решфорд, 53 - Салах, 81

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Далот (Ван-Біссака, 86), Варан, Мартінес, Маласія, Еріксен (ван де Бек, 86), Мактоміней, Еланга (Марсьяль, 46), Фернандеш, Санчо (Фред, 71), Решфорд (Роналду, 86)

"Ліверпуль": Аліссон, Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон (Цімікас, 85), Мілнер (Карвальо, 73), Хендерсон (Фабіньо, 59), Елліотт, Салах, Фірміно, Діас

Попередження: Варан, Далот, Фернандеш - Александер-Арнольд

Огляд матчу:

Відзначимо, що тренер "МЮ" залишив у запасі на цей матч Кріштіану Роналду. Португалець вийшов на заміну лише на 86-й хвилині зустрічі.

"Манчестер Юнайтед" набрав три очки і піднявся на 14-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії. "Ліверпуль" з двома балами йде на 16-му місці.

У наступному турі "МЮ" відправиться в гості до "Саутгемптону", а "Ліверпуль" прийматиме на своєму полі "Борнмут".

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