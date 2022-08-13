"Брентфорд" знищив "червоних дияволів".

"Манчестер Юнайтед" у матчі 2-го туру АПЛ програв "Брентфорду" з рахунком 0:4.

Господарі поля результат забезпечили собі у першій половині зустрічі, відвантаживши чотири м'ячі у ворота Давіда Де Хеа. Манкуніанці не спромоглися відповісти бодай одним забитим голом.

Додамо, що Кріштіану Роналду повернувся до стартового складу "МЮ", а ось українець Єгор Ярмолюк не потрапив до заявки "Брентфорда".

В першому турі АПЛ "дияволи" теж програли - "Брайтон" зіпсував дебют Еріку тен Хагу.

Нагадаємо, що нідерландський тренер Ерік тен Хаг очолив "Манчестер Юнайтед" після завершення минулого сезону.

"Брентфорд" - "Манчестер Юнайтед" - 4:0

Голи: Дасілва 10, Єнсен 18, Мі 30, Мбемо 35

"Брентфорд": Райя – Хікі (Соренсен 80), Расмуссен, Янссон, Мі, Генрі – Дасілва (Янельт 62), Нергор (Оньєка 80), Єнсен (Баптіст 74) – Мбемо (Вісса 73), Тоуні

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа – Шоу (Маласіа 46), Мартінес (Варан 46), Маґуайр, Далот – Фред (Мактоміні 46), Еріксен (ван де Бек 87) – Решфорд, Фернандеш, Санчо (Еланга 60) – Роналду

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