"Арсенал" виграв п'ять з п'яти матчів на старті нового сезону АПЛ.

У середу, 31 серпня, на стадіоні "Емірейтс" відбувся матч 5-го туру англійської Прем'єр-ліги, в якому "Арсенал" приймав "Астон Віллу".

Гра завершилася тріумфом "канонірів".

Господарі змогли відзначитися в середині першого тайму - на 30-й хвилині бразилець Габріел Жезус забив перший гол зустрічі. На 74-й хвилині "Астон Вілла" зуміла зрівняти рахунок завдяки зусиллям Дугласа Луїса.

На 77-й хвилині "Арсенал" знову вийшов вперед - гол забив Габріел Мартінеллі з передачі Букайо Сака.

"Арсенал" - "Астон Вілла" - 2:1

Голи: Жезус, 30, Мартінеллі, 76 - Луїс, 74

"Арсенал": Рамсдейл, Уайт (Томіясу, 64), Саліба, Габріель, Тірні, Джака, Локонга, Сака (Холдінг, 88), Едегор (Сміт-Роу, 81), Мартінеллі, Жезус (Нкетіа, 88)

"Астон Вілла": Мартінес, Кеш, Конса, Мінгс, Дінь, Макгінн (Луїс, 73), Камара (Інгс, 84), Ремзі, Бейлі, Уоткінс, Буендія (Коутіньо, 73)

Попередження: Едегор, Саліба - Ремзі, Конса, Макгінн

Огляд матчу:

Таким чином, команда іспанця Мікеля Артети, кольори якої з літа цього року захищає українець Олександр Зінченко, здобула п'ять перемог у п'яти стартових турах нового чемпіонату Англії.

Подібне досягнення вдалося "Арсеналу" вперше з сезону-2004/2005. У тій кампанії лондонці фінішували на другій позиції, набравши 83 очки в 38 іграх. чемпіоном Англії-2004/2005 став "Челсі", який завершив сезон з 95 балами.

Крім цього "Арсенал" вигравав п'ять стартових матчів у сезонах 1930/1931 і 1947/1948. В обох випадках лондонський клуб ставав чемпіоном Англії.

Додамо, що Олександр Зінченко не брав участі в матчі проти "Астон Вілли". Українець продовжує відновлюватися після травми коліна.

Після п'ятого туру "Арсенал" продовжив очолювати турнірну таблицю АПЛ – у "канонірів" 15 очок після п'яти проведених матчів. "Астон Вілла" залишається біля зони вильоту з трьома набраними очками.

У наступному турі "Арсенал" зіграє на виїзді з "Манчестер Юнайтед". Цей поєдинок запланований на 4 вересня.

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