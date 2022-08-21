Лондонський "Арсенал" дуже потужно розпочав новий сезон чемпіонату Англії.

У суботу, 20 серпня, відбувся поєдинок третього туру англійської Прем'єр ліги, в якому лондонський "Арсенал" грав на виїзді проти "Борнмута". Гра завершилася розгромною перемогою команди українця Олександра Зінченка.

Гості активно розпочали гру. Вже на п'ятій хвилині півзахисник "канонірів" Мартін Едегор вивів свою команду вперед. Через шість хвилин норвежець забив ще один гол з передачі нападника Габріела Жезуса.

На 54-й хвилині захисник Вільям Саліба зумів зміцнити перевагу "Арсеналу", асистував йому Граніт Джака. Фінальний свисток арбітра сигналізував підсумковий рахунок 3:0 на користь лондонської команди.

Український півзахисник "Арсеналу" Олександр Зінченко, який цього літа перебрався в стан "канонірів" з "Манчестер Сіті", вийшов на цей матч в стартовому складі та відіграв усю гру.

"Борнмут" - "Арсенал" - 0:3

Голи: Едегор, 5, 11, Саліба, 54

"Борнмут": Треверс, Сміт, Сенесі (Ентоні, 46), Келлі, Міфем, Земура, Лерма, Пірсон (Кук, 46), Таверньє, Біллінг (Крісті, 65), Мур

"Арсенал": Ремсдейл, Уайт (Томіясу, 75), Габріел, Саліба, Зінченко, Джака, Парті, Едегор (Сміт-Роу, 74), Сака, Габріел Жезус, Мартінеллі (Нкетіа, 74)

Попередження: Земура, Жезус, Сміт

Огляд матчу:

Після цього матчу "Арсенал" набрав дев'ять очок і тимчасово очолив турнірну таблицю чемпіонату Англії. У "Борнмута" залишилося три очки, з ними він тимчасово опустився на 14-у сходинку.

Варто відзначити, що лондонський "Арсенал" вперше після відходу Арсена Венгера в 2018 році очолив турнірну таблицю англійської Прем'єр ліги.

З грудня 2016 року "каноніри" жодного разу не фінішували на першому місці після кількох зіграних ігор. Крім того, "Арсенал" вперше з 2004 року виграв перші три стартові зустрічі чемпіонату Англії.

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