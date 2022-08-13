Габріел Жезус забив дебютні голи за "канонірів".

У поєдинку 2-го туру чемпіонату Англії "Арсенал" вдома виграв у "Лестера" з рахунком 4:2. Героєм матчу став бразильський форвард Габріел Жезус, котрий двічі забив та ще й до того ж віддав дві гольові передачі.

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко провів на полі 77 хвилин і був замінений на Кірана Тірні.

Нагадаємо, що у першому турі лондонська команда обіграла "Крістал Пелас", а Зінченко відзначився асистом в дебютній грі. Тоді українця визнали найкращим гравцем протистояння.

"Арсенал" - "Лестер Сіті" - 4:2

Голи: Жезус (23, 35), Джака (55), Мартінеллі (75) – Саліба (53, автогол), Меддісон (74)

"Арсенал": Рамздейл – Уайт (Томіясу, 75), Саліба, Габріел, Зінченко (Тірні, 77) – Парті, Джака – Сака (Сміт-Роу, 84), Едегор, Мартінеллі – Жезус (Нкетіа, 84)

"Лестер Сіті": Уорд – Фофана, Еванс, Амарті (Дака, 63) – Кастань, Тілеманс (Прат, 63), Ндіді, Дьюсбері-Холл, Джастін – Меддісон – Варді (Іхеаначо, 70)

"Арсенал" у поточне трансферне вікно викупив у "Манчестер Сіті" контракт Зінченка за 35 млн євро.

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