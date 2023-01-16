Спочатку планувалося, що Михайло Мудрик перейде з "Шахтаря" в "Арсенал".

Талановитий український вінгер Михайло Мудрик 15 січня завершив свій перехід з "Шахтаря" в лондонський "Челсі".

22-річний футболіст успішно пройшов медогляд в англійському клубі і підписав довгостроковий контаркт з "синіми", який буде діяти до літа 2031 року.

Як стало відомо, важливу роль в переході українця в стан лондонського "Челсі" зіграв головний тренер "синіх" Грем Поттер. Кілька днів тому він подзвонив Михайлу, щоб розповісти про проект "Челсі". Саме англійський фахівець переконав футболіста відмовитися від трансферу в "Арсенал".

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Очікувалося, що Мудрик продовжить кар'єру саме в "Арсеналі". "Каноніри" довго вели переговори з "гірниками" і навіть встигли узгодити умови особистого контракту з 22-річним футболістом, однак в останній момент в боротьбі за українця вступив "Челсі" і перебив пропозицію "Арсеналу".

Нагадаємо, сума трансферу Мудрика в "Челсі" разом з бонусами складе 100 млн євро. Це найдорожчий трансфер українського футболіста в історії.

Додамо, що у складі "Шахтаря" Мудрик зіграв 44 матчі, в яких забив 12 голів і віддав 17 гольових передач. За національну збірну України 22-річний гравець зіграв 8 матчів.

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