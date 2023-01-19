"Червоні дияволи" втратили можливість обійти "Манчестер Сіті" в турнірній таблиці АПЛ.

У середу, 18 січня, відбувся перенесений поєдинок 7-го туру чемпіонату Англії з футболу, в якому "Крістал Пелас" зустрічався з "Манчестер Юнайтед".

Зустріч пройшла на стадіоні "Селхерст Парк" в Лондоні і завершилася внічию з рахунком 1:1.

У першому таймі "червоні дияволи" мали відчутну перевагу над своїм суперником як за володінням м'ячем, так і за ударами по воротах. У підсумку це призвело до забитого голу - на 43-й хвилині португальський півзахисник Бруну Фернандеш відправив м'яч у сітку воріт господарів поля після передачі Крістіана Еріксена.

У другій половині зустрічі ситуація по володінню практично не змінилася, але "орли" стали частіше атакувати ворота Давіда Де Хеа. У підсумку це призвело до голу - на 90+1-й хвилині "Крістал Пелас" завдяки голу Майкла Олісе зумів зрівняти рахунок у цій зустрічі, що принесло господарям нічию.

"Крістал Пелас" - "Манчестер Юнайтед" - 1:1

Голи: Олісе, 90+1 - Фернандеш, 43

"Кристал Пелас": Гуаїта, Клайн, Річардс, Гехі, Мітчелл, Дукуре (Шлюпп, 71), Хьюз (Мілівоєвіч, 84), Олісе, Матета (Езе, 56), Заа, Едуар (Айю, 71)

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Біссака, Варан, Мартінес, Шоу, Каземіро, Еріксен (Фред, 83), Антоні (Гарначо, 69), Фернандеш, Решфорд, Вегхорст (МакТоміней, 69)

Попередження: Хьюз - Мартінес, Каземіро

Огляд матчу:

Варто відзначити, що гол у ворота "Крістал Пелас" став для португальця Бруну Фернандеша 100-ю результативною дією у футболі манкуніанців.

За 19 зіграних матчів "Манчестер Юнайтед" набрав 39 очок і займає третє місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги. "Крістал Пелас" з 23 балами йде на 12-му рядку.

У наступному турі АПЛ "Манчестер Юнайтед" зіграє на виїзді проти лондонського "Арсеналу". Гра запланована на 22 січня.

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