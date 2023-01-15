"Каноніри" зміцнили своє лідерство в турнірній таблиці першості Англії.

У неділю, 15 січня, відбувся матч 20-го туру чемпіонату Англії з футболу, в якому зустрічалися "Тоттенхем" і "Арсенал".

Гра проходила на стадіоні "Тоттенхем Хотспур" в Лондоні і завершилася перемогою "канонірів" з рахунком 2:0.

На 14-й хвилині матчу півзахисник "Арсеналу" Букайо Сака увійшов в штрафну і сильно прострілив в центр штрафного майданчика, голкіпер "Тоттенхема" Уго Льоріс спробував зіграти на перехопленні, але допустив грубу помилку і відбив м'яч у сітку власних воріт.

Ще до перерви "каноніри" змогли подвоїти свою перевагу - на 36-й хвилині відзначився норвезький півзахисник Мартін Едегор.

"Тоттенхем" - "Арсенал" - 0:2

Голи: Льоріс, 13 (аг), Едегор, 36

"Тоттенхем": Льоріс, Ромеро, Дайєр, Ленгле (Девіс, 89), Доерті (Рішарлісон, 71), Сарр (Біссума, 76), Гейб'єрг, Сессеньон (Перішич, 76), Кулушевскі (Хіль, 88), Сон, Кейн

"Арсенал": Рамсдейл, Б. Уайт, Саліба, Габріель, Зінченко (Томіясу, 85), Партей, Джака, Сака, Едегор (Сміт-Роу, 90+4), Мартінеллі (Тірні, 79), Нкетіа (Вієйра, 90+4)

Попередження: Мартінеллі, Габріел - Ромеро, Сессеньон, Сарр, Ленгле

Огляд матчу:

Додамо, що український півзахисник "Арсеналу" Олександр Зінченко вийшов на матч проти "Тоттенхема" в стартовому складі "канонірів" і провів на полі 86 хвилин. Результативними діями українець не відзначився.

Варто також відзначити, що команда Мікеля Артети вперше з 2015 року обіграла "Тоттенхем" на їхньому полі.

Після 18-ти зіграних матчів в активі "Арсеналу" 47 набраних очок. Підопічні Мікеля Артети впевнено лідирують у турнірній таблиці АПЛ. Найближчий переслідувач, "Манчестер Сіті", заробив 39 очок. "Тоттенхем" з 33 балами йде на п'ятій сходинці.

У наступному турі АПЛ "Арсенал" зіграє проти "Манчестер Юнайтед" 22 січня. "Тоттенхем", у свою чергу, 19 січня поміряється силами з "Манчестер Сіті".

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