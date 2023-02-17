Донецький "Шахтар" у першій грі плей-офф Ліги Європи переміг "Ренн".

У четвер, 16 лютого, відбулися перші матчі раунду плей-офф Ліги Європи УЄФА.

Головною новиною для українських уболівальників стала перемога "Шахтаря" в грі проти французького "Ренна". "Гірники" виграли з рахунком 2:1 в номінально домашній грі, яка проходила у Варшаві.

Топ-матчем ігрового дня була дуель "Барселони" і "Манчестер Юнайтед". Команди підтвердили статус головного матчу дня, подарувавши фанатам приголомшливий перформанс. Гра закінчилася з рахунком 2:2, все вирішиться у повторній грі на "Олд Траффорд".

Відео дня

Серед інших матчів дня відзначимо також розгромну перемогу "Севільї" над ПСВ (3:0) і видовищну перемогу "Монако" в протистоянні з німецьким "Байєром" (3:2).

Ліга Європи: результати матчів раунду плей-офф

"Барселона" - "Манчестер Юнайтед" - 2:2

Голи: Алонсо, 50, Рафінья, 76 - Рашфорд, 52, Кунде, 59 аг

Огляд матчу:

"Аякс" - "Уніон Берлін" - 0:0

Огляд матчу:

"Зальцбург" - "Рома" - 1:0

Гол: Капальдо, 88

Огляд матчу:

"Шахтар" - "Ренн" - 2:1

Голи: Криськів, 11, Бондаренко, 45+1 пен - Тото Екамбі, 59

Огляд матчу:

"Байєр" - "Монако" - 2:3

Голи: Діабі, 48, Вірц, 59 - Градецкі, 9 аг, Діатта, 74, Дісасі, 90+2

Огляд матчу:

"Севілья" - ПСВ - 3:0

Голи: Ен-Несірі, 45+2, Окампос, 50, Гудель, 55

Огляд матчу:

"Спортинг" - "Мидтьюлланн" - 1:1

Голи: Коатес, 90+4 - Ашур, 77

Огляд матчу:

"Ювентус" - "Нант" - 1:1

Голи: Влахович, 13 - Бла, 60

Огляд матчу:

Нагадаємо, матчі-відповіді раунду плей-офф Ліги Європи УЄФА заплановані на четвер, 23 лютого. Пари 1/8 фіналу ЛЄ будуть визначені 24 лютого.

Чинним переможцем турніру є "Айнтрахт" Франкфурт, який у фіналі минулого сезону переміг шотландський "Рейнджерс".

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