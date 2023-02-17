У четвер, 16 лютого, відбулися перші матчі раунду плей-офф Ліги Європи УЄФА.
Головною новиною для українських уболівальників стала перемога "Шахтаря" в грі проти французького "Ренна". "Гірники" виграли з рахунком 2:1 в номінально домашній грі, яка проходила у Варшаві.
Топ-матчем ігрового дня була дуель "Барселони" і "Манчестер Юнайтед". Команди підтвердили статус головного матчу дня, подарувавши фанатам приголомшливий перформанс. Гра закінчилася з рахунком 2:2, все вирішиться у повторній грі на "Олд Траффорд".
Серед інших матчів дня відзначимо також розгромну перемогу "Севільї" над ПСВ (3:0) і видовищну перемогу "Монако" в протистоянні з німецьким "Байєром" (3:2).
Ліга Європи: результати матчів раунду плей-офф
"Барселона" - "Манчестер Юнайтед" - 2:2
Голи: Алонсо, 50, Рафінья, 76 - Рашфорд, 52, Кунде, 59 аг
Огляд матчу:
"Аякс" - "Уніон Берлін" - 0:0
Огляд матчу:
"Зальцбург" - "Рома" - 1:0
Гол: Капальдо, 88
Огляд матчу:
"Шахтар" - "Ренн" - 2:1
Голи: Криськів, 11, Бондаренко, 45+1 пен - Тото Екамбі, 59
Огляд матчу:
"Байєр" - "Монако" - 2:3
Голи: Діабі, 48, Вірц, 59 - Градецкі, 9 аг, Діатта, 74, Дісасі, 90+2
Огляд матчу:
"Севілья" - ПСВ - 3:0
Голи: Ен-Несірі, 45+2, Окампос, 50, Гудель, 55
Огляд матчу:
"Спортинг" - "Мидтьюлланн" - 1:1
Голи: Коатес, 90+4 - Ашур, 77
Огляд матчу:
"Ювентус" - "Нант" - 1:1
Голи: Влахович, 13 - Бла, 60
Огляд матчу:
Нагадаємо, матчі-відповіді раунду плей-офф Ліги Європи УЄФА заплановані на четвер, 23 лютого. Пари 1/8 фіналу ЛЄ будуть визначені 24 лютого.
Чинним переможцем турніру є "Айнтрахт" Франкфурт, який у фіналі минулого сезону переміг шотландський "Рейнджерс".