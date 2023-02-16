Тріумф "гірникам" принесли голи Криськіва і Бондаренка.

У четвер, 16 лютого, відбувся поєдинок плей-офф Ліги Європи УЄФА, в якому донецький "Шахтар" протистояв французькому "Ренну".

Гра проходила в Польщі на стадіоні Війська Польського і завершилася з рахунком 2:1 на користь української команди.

Рахунок у грі відкрили футболісти донецького клубу - на 11-й хвилині з передачі Михайличенко відзначився Криськів. У компенсований до першого тайму час "гірники" подвоїли свою перевагу. Гол ударом з пенальті забив Бондаренко.

Відео дня

У другому таймі французькому клубу вдалося скоротити розрив у рахунку. На 59-й хвилині зустрічі гол у ворота "Шахтаря" забив Токо Екамбі.

"Шахтар" - "Ренн" - 2:1

Голи: Криськів, 11, Бондаренко, 45+1 - Тото Екамбі, 59

"Шахтар": Трубін, Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайличенко, Степаненко, Бондаренко, Зубков, Криськів (Петряк, 77), Судаков, Траоре (Сікан, 77)

"Ренн": Манданда, Спенс, Амарі, Белосян, Трюффер, Доку (Салах, 71), Буріжо, Угочукву (Майєр, 77), Тото Екамбі (Сантамарія, 77), Гуїрі (Дуе, 71), Колімендо (Мелінг, 86)

Попередження: Степаненко, Михайличенко, Зубков - Буріжо, Угочукву, Омарі

Відео голів:

Нагадаємо, матч-відповідь "Шахтаря" і "Ренна" відбудеться у Франції в четвер, 23 лютого.

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