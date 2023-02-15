"Шахтар" зустрінеться з кривдником київського "Динамо".

У четвер, 16 лютого, відбудеться поєдинок плей-офф Ліги Європи УЄФА, в якому донецький "Шахтар" зустрінеться з французьким "Ренном".

Номінально домашній матч ЛЄ "гірники" зіграють у Польщі на стадіоні Війська Польського. Головним арбітром матчу призначений Ірфан Пельто з Боснії і Герцеговини.

Французький колектив підходить до дуелі з "Шахтарем" в більш вигідному становищі. Чемпіонат Франції знаходиться в самому розпалі і у футболісти "Ренна" знаходяться в кращому ігровому тонусі.

Відео дня

Однак, з точки зору результатів у "Ренна" далеко не все в порядку. З останніх п'яти матчів підопічні Бруно Женезіо виграли всього один, програвши при цьому чотири рази.

У двох останніх матчах "Ренн" пропустив шість голів, забивши лише два. Команда програла "Ліллю" (1:3) і "Тулузі" (1:3).

В якій ігровій формі знаходиться донецький "Шахтар" складно сказати, оскільки "гірники" цього року не зіграли ще жодного офіційного матчу.

На зборах у Туреччині підопічні Ігора Йовічевіча зіграли п'ять матчів, здобувши лише одну перемогу. У заключному матчі "Шахтар" розгромив "Сараєво" з рахунком 4:0. Три гри "гірники" завершили внічию: "Марібор" (4:4), "Лудогорець" (2:2), "Копер" (2:2). Ще один поєдинок "Шахтар" програв - проти "Аустрії" (1:2).

У зимове трансферне вікно "Шахтар" втратив одного з ключових гравців команди. У "Челсі" був проданий Михайло Мудрик. Цього сезону 22-річний вінгер зіграв за "гірників" 18 матчів у всіх турнірах, забив 10 голів і віддав 8 гольових передач.

Трансфер Мудрика однозначно вплине на результати "Шахтаря" у другій половині сезону, зокрема, в Лізі Європи. Замінити його повноцінно в донецькому клубі поки ніким.

Шахтар - Ренн: прогноз

Букмекери вважають фаворитом цього протистояння французький клуб. Імовірність перемоги "Ренна" оцінили коефіцієнтом - 2,21. У свою чергу коефіцієнт на успіх "Шахтаря" - 3,40. Нічия - 3,45.

На гол "Шахтаря" в грі проти "Ренна" можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,39. Гол французького колективу оцінений коефіцієнтом 1,25. Поставити на "обидві заб'ють" можна за 1,74.

Найбільш вірогідним результатом матчу "Шахтар" - "Ренн" букмекери вважають нічию з рахунком 1:1. Коефіцієнт - 6,80.

Прохід французького клубу в наступний раунд Ліги Європи за підсумками двох матчів оцінений коефіцієнтом 1,47, а українського - 2,81.

Шахтар - Ренн: трансляція

На території України в прямому ефірі поєдинок плей-офф Ліги Європи між "Шахтарем" і "Ренном" транслюватиме відеосервіс MEGOGO.

Початок гри - о 19:45 за київським часом.

Додамо, що "Ренн" вже перетинався з українським клубом в нинішньому єврокубковому сезоні. На стадії групового раунду Ліги Європи французи двічі обіграли київське "Динамо" - з рахунком 2:1 на своєму полі і 1:0 в гостях.

Нагадаємо, матч-відповідь "Шахтаря" і "Ренна" відбудеться у Франції в четвер, 23 лютого.

Вас також можуть зацікавити новини: