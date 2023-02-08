"Шахтар" здобув першу перемогу на зборах в Туреччині.

У середу, 8 лютого, донецький "Шахтар" зіграв контрольний поєдинок проти боснійського клубу "Сараєво" в рамках тренувального збору, який "гірники" проводять в Туреччині.

Гра завершилася розгромною перемогою українського клубу з рахунком 4:0.

Рахунок футболісти "Шахтаря" відкрили на 29-й хвилині - Тарас Степаненко забив фантастичним ударом з дальньої дистанції. Через 4 хвилини Траоре скористався помилкою суперника і подвоїв перевагу.

Ще до перерви рахунок на табло став розгромним. Георгій Судаков забив сильним ударом з гострого кута.

Після перерви Лассіна Траоре оформив дубль. Бондаренко вивів форварда "гірників" один-на-один з голкіпером і той встановив фінальний рахунок.

"Шахтар" - "Сараєво" - 4:0

Голи: Степаненко, 28, Траоре, 32, 55 Судаков, 36

"Шахтар": Трубін, Михайличенко (Топалов, 65), Матвієнко, Бондар, Конопля (Козик, 71), Степаненко, Бондаренко, Судаков (Джурасек, 69), Криськів, Зубков, Траоре (Сікан, 77)

"Сараєво": Сахіновіч, Врсаєвіч, Сербечіч, Мартіновіч, Аврамовскі, Балта, Салчин, Варешановіч, Жилькіч, Ренан, К'єремех

Огляд матчу:

В рамках тренувального збору в Туреччині "Шахтар" зіграв п'ятий матч. Раніше "гірники" поступилися "Аустрії" (1:2), зіграли внічию з "Копером" (2:2), "Лудогорцем" (2:2) і "Марібором" (4:4).

Таким чином, перемога над "Сараєво" - перший тріумф донецького клубу в рамках турецького збору.

Нагадаємо, свій перший офіційний матч "Шахтар" зіграє вже 16 лютого. В рамках плей-офф Ліги Європи "гірники" поміряються силами з французьким "Ренном". Гра у відповідь запланована на 23 лютого.

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