Не допомогли парижанам взяти очки навіть Неймар, Мессі і Мбаппе.

У неділю, 15 січня, в рамках 19-го туру чемпіонату Франції з футболу "Ренн" грав проти ПСЖ.

Матч проходив на стадіоні "Стад де ла Рут де Лор'ян" і завершився сенсаційною перемогою господарів поля.

Фаворит цього протистояння не показав той рівень гри, який від нього очікували. В результаті це вилилося у втрату очок.

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У другій половині гри "Ренн" скористався розхлябаністю колективу Крістофа Галтьє і забив гол. Забитий м'яч організували два крайніх захисника господарів поля - Адрієн Трюффе віддав гольову передачу, а Амарі Траоре відправив м'яч у сітку воріт парижан.

"Ренн" - ПСЖ - 1:0

Гол: Траоре, 65

"Ренн": Манданда, Родон, Ву, Теате, Траоре, Трюффер, Маер, Угошукву, Дуе, Гуїрі, Калімуендо

ПСЖ: Доннарумма, Мукіеле (Хакімі, 56), Рамос, Данілу Перейра, Маркіньос, Бернат, Вітінья, Заїр-Емері, Мессі, Неймар, Екітіке (Мбаппе, 55)

Огляд матчу:

Варто відзначити, що у ПСЖ зовсім не задався початок року. Парижани програли два матчі з трьох у новому році.

Після 19-ти турів ПСЖ йде на першому місці з 47 очками. У "Ланса", який йде другим, 44 бали. На третій позиції розташувався "Марсель" українця Руслана Малиновського з 42 очками в активі.

"Ренн" набрав 37 балів і займає п'яту сходинку в турнірній таблиці Ліги 1.

У наступному турі французької першості ПСЖ зіграє проти "Реймса". Матч заплановано на 29 січня.

Нагадаємо, "Ренн" є суперником донецького "Шахтаря" у плей-офф Ліги Європи УЄФА.

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