ПСЖ зазнав першої поразки в нинішньому сезоні.

У неділю, 1 січня, в поєдинку 17-го туру Ліги 1 ПСЖ зустрічався з "Лансом".

Зустріч проходила на стадіоні "Боллар-Делеліс" і завершилася з рахунком 3:1 на користь господарів поля.

Перший гол у матчі був забитий на 5-й хвилині - відзначився хавбек "Ланса" Пшемислав Франковскі. Парижани зрівняли рахунок через три хвилини - забив Уго Екітіке, який вийшов в основному складі за відсутності зірок ПСЖ Ліонеля Мессі і Неймара.

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Під кінець півгодини гри "Ланс" знову вийшов вперед: Секо Фофана віддав приголомшливий пас на Луа Опенде, який без проблем переграв Доннарумму.

На початку другого тайму Алексіс Клод-Моріс забив третій гол у ворота ПСЖ, зміцнивши перевагу "Ланса".

"Ланс" - ПСЖ - 3:1

Голи: Франковскі, 5, Опенда, 28, Клод-Моріс, 48 - Екітіке, 8

"Ланс": Самба, Градіт, Данзо, Медіна, Франковскі, Фофана (Пореба, 90+4), Абдул Самед, Айдара, Сотока, Опенда (Саїд, 73), Клод-Моріс (Онана, 73)

ПСЖ: Доннарумма, Мукіеле, Рамос, Маркіньос, Хакімі, Руїс (Вітінья, 58), Данілу (Сарабія, 58), Верратті, Солер (Гарбі, 78), Екітіке (Заїр-Емері, 73), Мбаппе

Попередження: Абдул Самед, Градіт - Хакімі, Гарбі, Верратті

Огляд матчу:

Варто зазначити, що ПСЖ вперше поступився в цьому сезоні. У Лізі 1 до цієї зустрічі клуб з Парижа виграв 14 матчів і двічі зіграв внічию. У розіграші Ліги чемпіонів парижани чотири рази змогли обіграти суперників і два рази поділили очки.

Завдяки цьому результату "Ланс" набрав 40 очок і скоротив відставання в турнірній таблиці від паризького клубу до чотирьох балів.

У наступному турі ПСЖ зіграє проти "Анже", а "Ланс" поміряється силами зі "Страсбургом". Обидва матчі заплановані на 11 січня.

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