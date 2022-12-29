ПСЖ впевнено лідирує в чемпіонаті Франції.

У середу, 28 грудня, відбувся поєдинок 16-го туру французької Ліги 1, в якому ПСЖ зустрічався зі "Страсбургом".

Гра проходила на стадіоні "Парк де Пренс" в Парижі і завершилася мінімальною перемогою господарів поля.

Футболістам ПСЖ вдалося відносно швидко відкрити рахунок у грі - на 14-й хвилині забив центральний захисник парижан Маркіньос, асистував йому нападник Неймар. Перший тайм завершився на користь ПСЖ, але на початку другого все змінилося. На 51-й хвилині господарі пропустили після автоголу того ж Маркіньоса.

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У самій кінцівці матчу господарі змогли вирвати перемогу завдяки голу Кіліана Мбаппе з пенальті на 90+6-й хвилині.

ПСЖ - Страсбург - 2:1

Голи: Маркіньос, 14, Мбаппе, 90+6, пен - Маркіньос, 51, аг

ПСЖ: Доннарумма, Мукіеле, Рамос, Маркіньос, Бітшиабу (Хакімі, 79), Верратті, Вітінья (Сарабіа, 73), Фабіан, Неймар, Мбаппе, Екітіке (Солер, 73)

Страсбург: Селс, Дюкуре, Наймсі, Джику, Перрін, Мохамаду (Сіссоко, 77), Прчіч (Ахолоу, 65), Беллегарде, Томассон, Гамейро (Діалло, 77), Аджорк

Вилучення: Неймар, 65

Огляд матчу:

Додамо, що на 63-й хвилині паризький клуб залишився в меншості, коли Неймар за пару хвилин отримав дві жовті картки і був вилучений. Варто зазначити, що другий "гірчичник" гравець отримав за відверту симуляцію. Бразилець картинно "пірнув" у штрафному майданчику суперника і отримав другу жовту картку.

За цей епізод Неймар піддався жорсткій критиці з боку фанатів ПСЖ в соціальних мережах:

"Ганебна витівка Неймара, щоб випросити пенальті. Це був явний "нирок"

"Боже, Неймар... його "нирок" вийшов таким кривим... добре, що його за це вилучили. Він хороший гравець,але робить такі речі, фу"

"Думаю, Неймар міг би стати професійним пірнальником у воду на наступних Олімпійських іграх"

Після 16 турів ПСЖ лідирує в турнірній таблиці чемпіонату Франції з 44 балами в активі. "Страсбург" йде на 19-му рядку з 11 очками.

У наступному турі парижани зіграють на виїзді з "Лансом", матч відбудеться 1 січня. "Страсбург" прийме "Труа", гра запланована на 2 січня.

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