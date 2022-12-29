У середу, 28 грудня, відбувся поєдинок 16-го туру французької Ліги 1, в якому ПСЖ зустрічався зі "Страсбургом".
Гра проходила на стадіоні "Парк де Пренс" в Парижі і завершилася мінімальною перемогою господарів поля.
Футболістам ПСЖ вдалося відносно швидко відкрити рахунок у грі - на 14-й хвилині забив центральний захисник парижан Маркіньос, асистував йому нападник Неймар. Перший тайм завершився на користь ПСЖ, але на початку другого все змінилося. На 51-й хвилині господарі пропустили після автоголу того ж Маркіньоса.
У самій кінцівці матчу господарі змогли вирвати перемогу завдяки голу Кіліана Мбаппе з пенальті на 90+6-й хвилині.
ПСЖ - Страсбург - 2:1
Голи: Маркіньос, 14, Мбаппе, 90+6, пен - Маркіньос, 51, аг
ПСЖ: Доннарумма, Мукіеле, Рамос, Маркіньос, Бітшиабу (Хакімі, 79), Верратті, Вітінья (Сарабіа, 73), Фабіан, Неймар, Мбаппе, Екітіке (Солер, 73)
Страсбург: Селс, Дюкуре, Наймсі, Джику, Перрін, Мохамаду (Сіссоко, 77), Прчіч (Ахолоу, 65), Беллегарде, Томассон, Гамейро (Діалло, 77), Аджорк
Вилучення: Неймар, 65
Огляд матчу:
Додамо, що на 63-й хвилині паризький клуб залишився в меншості, коли Неймар за пару хвилин отримав дві жовті картки і був вилучений. Варто зазначити, що другий "гірчичник" гравець отримав за відверту симуляцію. Бразилець картинно "пірнув" у штрафному майданчику суперника і отримав другу жовту картку.
За цей епізод Неймар піддався жорсткій критиці з боку фанатів ПСЖ в соціальних мережах:
- "Ганебна витівка Неймара, щоб випросити пенальті. Це був явний "нирок"
- "Боже, Неймар... його "нирок" вийшов таким кривим... добре, що його за це вилучили. Він хороший гравець,але робить такі речі, фу"
- "Думаю, Неймар міг би стати професійним пірнальником у воду на наступних Олімпійських іграх"
Після 16 турів ПСЖ лідирує в турнірній таблиці чемпіонату Франції з 44 балами в активі. "Страсбург" йде на 19-му рядку з 11 очками.
У наступному турі парижани зіграють на виїзді з "Лансом", матч відбудеться 1 січня. "Страсбург" прийме "Труа", гра запланована на 2 січня.