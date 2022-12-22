Керівництво ПСЖ умовило новоспеченого чемпіона світу продовжити грати в Парижі.

Нападник і капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі прийняв рішення продовжити свою кар'єру в ПСЖ.

За інформацією авторитетного видання Marca, французький клуб досяг домовленості з форвардом про продовження співпраці.

Відомо, що переговори за контрактом Мессі тривали чотири місяці. Президент ПСЖ, рада директорів і головний тренер наполягали на продовженні контракту, а зараз гравець погодився.

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Джерело зазначає, що сторони поки не прийняли рішення про заробітну плату і тривалість нової угоди. Очікується, що ключові деталі контракту будуть прийняті на зустрічі з представників гравця та ПСЖ після різдвяних свят.

Також повідомляється, що Мессі ніколи не погоджувався з пропозицією "Інтера" Майамі і не вів переговорів з "Барселоною". Так, обидва клуби зверталися до нього, але переговорів на просунутій стадії не було.

Додамо, що чинний контракт Ліонеля Мессі з парижанами розрахований до кінця цього сезону.

У поточному сезоні Мессі взяв участь в 19 матчах за ПСЖ, в яких забив 12 голів і віддав 14 гольових передач.

За 15 зіграних турів в чемпіонаті Франції ПСЖ набрав 41 очко і знаходиться на першому місці в турнірній таблиці. Також парижани продовжують боротьбу і в Лізі чемпіонів. В 1/8 фіналу вони зіграють проти мюнхенської "Баварії".

Нагадаємо, Ліонель Мессі у складі збірної Аргентини виграв ЧС-2022 з футболу. 35-річний форвард зіграв 7 матчів на турнірі, в яких забив 7 голів і віддав три асисти. Він був визнаний найкращим футболістом мундіалю у Катарі.

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