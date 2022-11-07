У понеділок, 7 листопада, в швейцарському Ньоні відбулося жеребкування стикових матчів Ліги Європи УЄФА. Україну на цій стадії представляє донецький "Шахтар".
Згідно з регламентом, в цьому раунді зіграють команди, що зайняли треті місця в групах Ліги чемпіонів, і команди, що фінішували другими в групах Ліги Європи.
Представники ЛЄ мали статус сіяних. Переможці пар вийдуть в 1/8 фіналу Ліги Європи, де зіграють з командами, що зайняли перші місця в своїх групах ЛЄ.
На цьому етапі не могли перетнутися команди з однієї Футбольної асоціації.
Згідно з результатами жеребкування, донецький "Шахтар" зіграє проти"Ренна". Примітно, що французи виступали в одній групі з київським "Динамо". "Ренн" двічі обіграв "біло-синіх" (2:1, 1:0).
Також варто відзначити пару "Барселона" - "Манчестер Юнайтед", матч, гідний плей-офф Ліги чемпіонів.
Пари стикових матчів Ліги Європи
- "Барселона" - "Манчестер Юнайтед"
- "Ювентус" - "Нант"
- "Спортинг" - "Мітьюлланд"
- "Шахтар" - "Ренн"
- "Аякс" - "Уніон Берлін"
- "Байєр" - "Монако"
- "Севілья" - ПСВ
- "Зальцбург" - "Рома"
Перші стикові матчі Ліги Європи заплановані на 16 лютого. Матчі-відповіді відбудуться 23 лютого. Пари 1/8 фіналу Ліги Європи будуть визначені 24 лютого.
Нагадаємо, в груповому раунді Ліги Європи Україну представляло київське "Динамо". Підопічні Мірчі Луческу виступили провально, набравши всього одне очко за шість турів. Кияни в підсумку посіли останнє місце в групі з турецьким "Фенербахче", французьким "Ренном" і кіпрським клубом АЕК Ларнака.