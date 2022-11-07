Донецький "Шахтар" дізнався свого суперника в 1/16 фіналу Ліги Європи.

У понеділок, 7 листопада, в швейцарському Ньоні відбулося жеребкування стикових матчів Ліги Європи УЄФА. Україну на цій стадії представляє донецький "Шахтар".

Згідно з регламентом, в цьому раунді зіграють команди, що зайняли треті місця в групах Ліги чемпіонів, і команди, що фінішували другими в групах Ліги Європи.

Представники ЛЄ мали статус сіяних. Переможці пар вийдуть в 1/8 фіналу Ліги Європи, де зіграють з командами, що зайняли перші місця в своїх групах ЛЄ.

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На цьому етапі не могли перетнутися команди з однієї Футбольної асоціації.

Згідно з результатами жеребкування, донецький "Шахтар" зіграє проти"Ренна". Примітно, що французи виступали в одній групі з київським "Динамо". "Ренн" двічі обіграв "біло-синіх" (2:1, 1:0).

Також варто відзначити пару "Барселона" - "Манчестер Юнайтед", матч, гідний плей-офф Ліги чемпіонів.

Пари стикових матчів Ліги Європи

"Барселона" - "Манчестер Юнайтед"

"Ювентус" - "Нант"

"Спортинг" - "Мітьюлланд"

"Шахтар" - "Ренн"

"Аякс" - "Уніон Берлін"

"Байєр" - "Монако"

"Севілья" - ПСВ

"Зальцбург" - "Рома"

Перші стикові матчі Ліги Європи заплановані на 16 лютого. Матчі-відповіді відбудуться 23 лютого. Пари 1/8 фіналу Ліги Європи будуть визначені 24 лютого.

Нагадаємо, в груповому раунді Ліги Європи Україну представляло київське "Динамо". Підопічні Мірчі Луческу виступили провально, набравши всього одне очко за шість турів. Кияни в підсумку посіли останнє місце в групі з турецьким "Фенербахче", французьким "Ренном" і кіпрським клубом АЕК Ларнака.

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