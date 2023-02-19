"Манчестер Юнайтед", схоже, включився в чемпіонську гонку в АПЛ.

У неділю, 19 лютого, відбулися два матчі в рамках 24-го туру англійської Прем'єр-ліги.

У першому матчі ігрового дня "Манчестер Юнайтед" зустрічався з "Лестером". Гра проходила на стадіоні "Олд Траффорд" і завершилася з рахунком 3:0 на користь "червоних дияволів".

Рахунок у грі був відкритий на 25-й хвилині - після передачі Бруну Фернандеша відзначився нападник "МЮ" Маркус Рашфорд. На 58-й хвилині Рашфорд оформив дубль, реалізувавши вихід один на один з воротарем "Лестера" після передачі бразильця Фреда. Через чотири хвилини Джейдон Санчо довів рахунок до розгромного, забивши третій м'яч з передачі Бруну Фернандеша.

"Манчестер Юнайтед" - "Лестер" - 3:0

Голи: Рашфорд, 25, 56, Санчо, 62

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Далот, Ліндельоф, Мартінес, Шоу (Ван-Біссака, 69), Фред (Мактоміней, 59), Забітцер (Мейну 80), Рашфорд (Еланга 69), Фернандеш, Гарначо (Санчо 46), Вегхорст

"Лестер": Уорд, Кастань, Суттар, Фас, Крістіансен, Менді (Сумаре, 59), Дьюсберрі-Холл (Тілеманс, 59), Тете (Прат, 75), Меддісон, Барнс, Іхеаначо (Варді, 75)

Попередження: Фас, 45+2, Менді, 4

Огляд матчу:

У другому матчі ігрового дня в лондонському дербі зустрічалися "Тоттенхем" і "Вест Хем". Гра завершилася впевненою перемогою "шпор" з рахунком 2:0.

Перший тайм завершився нульовою нічиєю. Відкрив рахунок у матчі на 56-й хвилині Емерсон, гольову передачу на бразильського захисника віддав Бен Девіс. На 72-й хвилині Сон Хин Мін збільшив перевагу "шпор", забивши другий м'яч з передачі Харрі Кейна.

"Тоттенхем" - "Вест Хем" - 2:0

Голи: Девіс, 56, Сон, 72

"Тоттенхем": Форстер, Лангле (Перішич 78), Дайер, Ромеро, Девіс, Скіпп (Сарр 89), Хейбьєрг, Емерсон, Рішарлісон (Сон 68), Кулушевскі (Моура 89), Кейн

"Вест Хем": Фабіанскі, Керер, Огбонна (Джонсон 81), Агер, Цоуфал, Соучек, Райс, Емерсон (Форнальс 82), Даунз (Бенрахма 72), Боуен, Антоніо (Інгз 72)

Попередження: Скіпп 9, Перішич 90+3 - Антоніо 62

Огляд матчу:

Завдяки перемозі в цьому турі "Тоттенхем" піднявся на четверте місце в турнірній таблиці АПЛ. За 24 зіграних матчі "шпори" заробили 42 очки. "Манчестер Юнайтед" займає третє місце, набравши 49 очок після 24 матчів.

"Лестер" з 24 балами йде на 14-й сходинці, "Вест Хем" з 20 очками розташувався на 18-й позиції. Лідирує в чемпіонаті лондонський "Арсенал". В активі "канонірів" 54 бали.

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