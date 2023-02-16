Перемогу "городянам" принесли голи Де Брюйне, Гріліша і Холанда.

У середу, 15 лютого, відбувся перенесений поєдинок 12-го туру англійської Прем'єр-ліги, в якому "Арсенал" зустрічався з "Манчестер Сіті".

Поєдинок проходив на стадіоні "Емірейтс" в Лондоні і завершився впевненою перемогою команди Пепа Гвардіоли з рахунком 3:1.

У першому таймі обидві команди забили по одному голу. На 24-й хвилині рахунок відкрив бельгійський півзахисник "Манчестер Сіті" Кевін Де Брюйне. На 42-й хвилині нападник "канонірів" Букайо Сака реалізував пенальті, зрівнявши рахунок у матчі.

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На 72-й хвилині зустрічі півзахисник "городян" Джек Гріліш вдруге в матчі вивів свою команду вперед. На 82-й хвилині нападник "Сіті" Ерлінг Холанд з передачі Де Брюйне забив третій м'яч своєї команди в матчі, встановивши остаточний рахунок на табло.

"Арсенал" - "Манчестер Сіті" - 1:3

Голи: Сака, 42(пен.) - Де Брюйне, 24, Гріліш, 72, Холанд, 82

"Арсенал": Рамсдейл, Томіясу (Уайт, 83), Саліба, Габріель, Зінченко, Едегор, Жоржиньо, Джака (Вієйра, 83), Сака, Нкетіа, Мартінеллі (Троссард, 76)

"Манчестер Сіті": Едерсон, Уокер, Діаш, Аке, Родрі, Сілва, Марез (Аканджі, 61), Де Брюйне (Філліпс, 87), Гюндоган, Гріліш (Фоден, 77), Холанд

Попередження: Томіясу, Нкетіа - Уокер, Едерсон, Гріліш

Український півзахисник "Арсеналу" Олександр Зінченко провів на полі всю гру. Статистичний портал Sofascore оцінив гру українця в 6,4 бала.

Варто відзначити, що "Арсенал" програв "Манчестер Сіті" в 11-му матчі чемпіонату Англії поспіль. "Каноніри" не можуть перемогти "городян" в англійському чемпіонаті з 2015 року.

Перемога над "Арсеналом" дозволила "Манчестер Сіті" вийти на перше місце в турнірній таблиці АПЛ. В активі команд по 51 набраному балу, але у "городян" краща різниця забитих і пропущених голів. У лондонців є один матч в запасі.

Додамо, що "Арсенал" лідирував у турнірній таблиці АПЛ 177 днів, проте через серію невдач "каноніри" розгубили свою перевагу.

Лондонський клуб не може виграти в АПЛ в трьох іграх поспіль, двічі програвши і один раз зігравши внічию.

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