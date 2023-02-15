"Арсенал" спробує взяти реванш у "Ман Сіті" за недавню поразку в Кубку Англії.

У середу, 15 лютого, відбудеться перенесений поєдинок 12-го туру англійської Прем'єр-ліги, в якому зустрінуться головні претенденти на чемпіонський титул - "Арсенал" і "Манчестер Сіті".

Гра пройде на стадіоні "Емірейтс" в Лондоні. Головним арбітром зустрічі буде Ентоні Тейлор.

"Арсенал" демонструє не найкращу гру в останніх матчах. З останніх п'яти ігор "каноніри" виграли тільки двічі, один раз зіграли внічию і два рази зазнали фіаско.

Відео дня

Примітно, що "Арсенал" не може виграти вже три матчі поспіль. Невдала серія "канонірів" почалася з поразки від "Манчестер Сіті" в Кубку Англії (0:1). Потім було сенсаційне фіаско в грі з "Евертоном" (0:1) і нічия з "Брентфордом" (1:1).

Варто відзначити, що "Арсенал" вперше в сезоні втратив очки в двох поспіль матчах Прем'єр-ліги.

У "Манчестер Сіті", в свою чергу, справи йдуть куди краще. В останніх п'яти іграх "городяни" лише раз програли (проти "Тоттенхема" (0:1)) і здобули чотири перемоги.

Невдала серія "Арсеналу" дозволила "Ман Сіті" скоротити відставання від "канонірів" в турнірній таблиці.

Перемога в грі проти "Арсеналу" дозволить підопічним Пепа Гвардіоли вийти на перше місце в чемпіонаті. Так, у лондонців буде ще гра в запасі, але ініціатива може перейти до "городян". Це те, чого найменше хоче допустити команда Артети.

Арсенал - Манчестер Сіті: прогноз

Букмекери в своїх прогнозах віддають перевагу "Манчестер Сіті". Поставити на перемогу "городян" можна з коефіцієнтом 2,41, а шанси "Арсенала" оцінюються аналітиками в 3,10. Коефіцієнт на нічию - 3,35.

На думку букмекерів, протисояння "Арсенала" і "Манчестер Сіті" не буде занадто результативним: на тотал менше 2,5 м'яча можна поставити за 1,88, а на тотал більше 2,5 м'яча - за 1,99. На гол "Арсенала" можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,37, а гол "Манчестер Сіті" оцінюється в 1,28. Поставити на "обидві заб'ють" можна в букмекерських конторах за 1,75.

Найбільш вірогідним результатом матчу букмекери вважають нічию з рахунком 1:1. Коефіцієнт на цю подію - 6,70.

Арсенал - Манчестер Сіті: трансляція

На території України пряму трансляцію топ-матчу АПЛ "Арсенал" - "Манчестер Сіті" можна буде подивитися 15 лютого на каналі Setanta Sports.

Початок зустрічі - о 21:30 за київським часом.

Нагадаємо, у складі "Арсеналу" виступає український півзахисник Олександр Зінченко. Він прийшов до лондонського клубу з "Манчестер Сіті" минулого літа.

У нинішньому сезоні українець зіграв 18 матчів за "Арсенал" у всіх турнірах і відзначився однією гольовою передачею.

Вас також можуть зацікавити новини: