Перемогу команді Пепа Гвардіоли принесли голи Родрі, Гюндогана і Мареза.

У неділю, 12 лютого, відбувся поєдинок 23-го туру англійської Прем'єр-ліги ,в якому зустрічалися "Манчестер Сіті" і "Астон Вілла".

Гра проходила на стадіоні "Етіхад" і завершилася впевненою перемогою команди Пепа Гвардіоли з рахунком 3:1.

Вже на 4-й хвилині зустрічі рахунок у матчі відкрив іспанський півзахисник "городян" Родрі. На 39-й хвилині Ілкай Гюндоган подвоїв перевагу "Манчестер Сіті", забивши після передачі Ерлінга Холанда. У кінцівці першого тайму Ріяд Марез реалізував пенальті, зробивши рахунок 3:0.

"Астон Вілла" відповіла голом форварда Оллі Уоткінса на 61-й хвилині.

"Манчестер Сіті" - "Астон Вілла" - 3:1

Голи: Родрі, 4, Гюндоган, 39 Марез, 45

"Манчестер Сіті": Едерсон, Уокер, Діаш (Аканджі 46), Лапорт, Родрі, Гюндоган, Марез (Аке 85), Де Брюйне, Сільва, Гріліш (Фоден 69), Холанд (Альварес 46)

"Астон Вілла": Мартінес, Янг (Коутіньо 76), Чемберс, Конса, Дінь (Морено 61), Буендія (Макгінн 61), Дуглас Луїза, Камара, Ремзі (Кеш 76), Уоткінс, Бейлі (Дуран 61)

Попередження: Діаш 41 - Динь 37, Конса 63

Огляд матчу:

Додамо, що цей матч став 250-м для Пепа Гвардіоли на посаді головного тренера "Манчестер Сіті". Зокрема, за цей проміжок часу іспанський фахівець на чолі "городян" здобув 184 перемоги.

Таким чином, 52-річний тренер побив рекорд наставника "Ліверпуля" Юргена Клоппа за цим показником - у німецького тренера 160 перемог за перші 250 матчів в рамках АПЛ.

У топ-5 найкращих за цим показником увійшли Жозе Моуріньо (158 перемог), Арсен Венгер (146) і Рафаель Бенітес (138).

Після 22 матчів "Манчестер Сіті" займає друге місце в чемпіонаті Англії, набравши 48 очок. "Астон Вілла" знаходиться на 11-му рядку, заробивши 28 балів. Лідирує в турнірній таблиці англійської першості "Арсенал", в активі якого 51 бал.

Наступного тижня, а саме в середу, 15 лютого, "Манчестер Сіті" і "Арсенал" зіграють між собою.

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