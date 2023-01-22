Ерлінг Холанд забив вже 25 голів у поточному сезоні чемпіонату Англії.

У неділю, 22 січня, відбувся поєдинок 21-го туру англійської Прем'єр-ліги, в якому зустрічалися "Манчестер Сіті" і "Вулвергемптон".

Зустріч проходила на стадіоні "Етіхад" в Манчестері і завершилася розгромною перемогою "городян".

Перший м'яч на 40-й хвилині забив норвезький нападник Ерлінг Холанд з передачі Кевіна де Брейне. На 49-й хвилині Холанд оформив дубль, реалізувавши пенальті. Через п'ять хвилин норвезький голеадор забив третій м'яч з передачі Ріяда Мареза.

"Манчестер Сіті" - "Вулверхемптон" - 3:0

Голи: Холанд, 40, 49 (пен.), 54

"Манчестер Сіті": Едерсон, Льюїс (Аке, 46), Стоунз, Аканджі, Ляпорт, Де Брюйне (Сілва, 77), Родрі (Філліпс, 77), Гюндоган, Марез (Палмер, 81), Холанд (Альварес, 61), Гріліш

"Вулвергемптон": Са, Семеду, Коллінз, Кілман, Буену (Аіт Нурі, 81), Леміна (Поденсе, 67), Невеш, Нуньєс, Траоре (Сарабія, 46), Хіменес (Кунья, 46), Хван (Моутіньо, 46)

Попередження: Родрі - Кілман, Леміна

Огляд матчу:

Варто відзначити фантастичну результативність Ерлінга Холанда. Завдяки голам у грі з "Вулверхемптоном" норвежець зумів довести загальний рахунок своїх голів у нинішньому сезоні АПЛ до 25 і перевершити показники володарів "Золотої бутси" минулого розіграшу чемпіонату.

За підсумками кампанії 2021/2022 нагороду найкращому бомбардиру розділили між собою нападник "Ліверпуля" Мохамед Салах і вінгер "Тоттенхема" Сон Хин Мін. обидва футболісти зуміли забити у ворота суперників по 23 м'ячі.

Крім того, норвежець вже чотири рази в своєму дебютному сезоні в АПЛ забив по три голи в одному матчі і за цим показником обійшов колишнього форварда "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду, у якого за весь час виступів у чемпіонаті Англії було три хет-трики.

За 20 зіграних турів "городяни" заробили 45 очок і продовжують переслідувати "Арсенал". "Вулвергемптон" знаходиться на 17-му рядку, заробивши 17 балів.

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