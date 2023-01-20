"Городяни" програвали в два м'ячі після першого тайму, але все ж зуміли взяти три очки в грі зі "шпорами".

У четвер, 19 січня, відбувся перенесений матч 7-го туру англійської Прем'єр ліги, в якому "Манчестер Сіті" грав проти "Тоттенхема".

Поєдинок пройшов на стадіоні "Етіхад" і завершився

Рахунок у грі відкрили футболісти "Тоттенхема" - на 44-й хвилині відзначився шведський вінгер Деян Кулусевскі. На 45+2-й хвилині матчу Емерсон Роял подвоїв перевагу "шпор".

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Другий тайм поєдинку розпочався з двох швидких голів "Манчестер Сіті" - на 51-й хвилині Хуліан Альварес забив, а на 53-й відзначився норвезький голеадор Ерлінг Холанд.

На 63-й хвилині гол Ріяда Мареза дозволив "городянам" повести в рахунку. Алжирський вінгер забив з передачі Родрі.

Наприкінці зустрічі Марез оформив дубль, встановивши фінальний рахунок на табло - 4:2.

"Манчестер Сіті" - "Тоттенхем" - 4:2

Голи: Альварес, 51, Холанд, 53, Марез, 63, 90 - Кулусевскі, 44, Емерсон, 45+2

"Манчестер Сіті": Едерсон, Льюїс (Уокер, 83), Стоунз, Аканджі, Аке, Гюндоган (Бернарду Сілва, 81), Гріліш, Родрі, Марез, Холанд, Альварес

"Тоттенхем": Льоріс, Емерсон (Ришарлісон, 78), Дайєр, Девіс (Лангле, 78), Ромеро, Перішич (Сессеньйон, 69), Хейбьєрг, Бентанкур (Біссума, 75), Кулусевскі, Сон Хин Мін, Кейн

Попередження: Марез (21), Ромеро (23), Хейбьєрг (31)

За 19 зіграних турів "Манчестер Сіті" набрав 42 очки і займає друге місце в турнірній таблиці АПЛ. "Тоттенхем" з 33 балами йде на 5-й позиції. Лідирує в турнірній таблиці лондонський "Арсенал" з 47 балами в активі.

У наступному турі АПЛ "Манчестер Сіті" зіграє проти "Вулверхемптона" 22 січня, а "Тоттенхем" днем пізніше поміряється силами з "Фулхемом".

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