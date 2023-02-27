"Барселона" зазнала першої поразки в Ла Лізі з жовтня минулого року.

У неділю, 26 лютого, відбувся поєдинок 23-го туру чемпіонату Іспанії, в якому "Альмерія" протистояла "Барселона".

Гра проходила на стадіоні "Хуегос Медітерранеос" і завершився сенсаційною поразкою каталонського клубу з рахунком 0:1.

У першому таймі "синьо-гранатові" володіли м'ячем майже 70% ігрового часу, але це не врятувало команду від пропущеного м'яча. На 24-й хвилині "Альмерія" втекла в контратаку, півзахисник Луїс Суарес віддав передачу верхи на хід форварду Ель Білала Туре, який впевнено реалізував вихід один на один, пробивши сильно під поперечину.

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У другому таймі каталонці притиснули господарів до своїх воріт, але уникнути поразки їм не вдалося.

"Альмерія" - "Барселона" - 1:0

Гол: Білал Туре, 24

"Альмерія": Фернандо, Чумі, Елі, Бабіч, Акьєме, Робертоне (Рамазані, 76), Егуарас (Пзсо, 83), де ла Ос, Баптістао (Саму Кошта, 83), Суарес Ембарба, 76), Туре (Кайкі, 89)

"Барселона": тер Штеген, Сергі Роберто (Торре, 76), Крістенсен, Ерік Гарсія (Араухо, 67), Альба (Алонсо, 67), Бускетс (Аларкон, 76), Кессьє (Рафінья, 46), де Йонг, Гаві, Левандовскі, Ферран Торрес.

Попередження: Ерік Гарсія (35), Робертоне (47), Хаві (52), Чумі (53), Рафінья (54), Гаві (57), Фернандо (87)

Огляд матчу:

Головний тренер "Барселони" Хаві Ернандес після матчу попросив вибачення у вболівальників каталонського клубу за поразку команди.

"Ми зазнали невдачі. Я прошу вибачення у вболівальників. Сьогодні ми втратили прекрасну можливість для нашого становища в чемпіонаті. Щоб виграти цю лігу, ми повинні проявити більше бажання, пристрасті. Ми не вигравали чемпіонат вже три роки. Ми повинні щось змінити всередині себе, якщо хочемо виграти Ла Лігу і Кубок Іспанії.

Ми хотіли перемогти. Але ми повинні були Показати більше. Це був ідеальний день для перемоги. Але ми цього не досягли. Після першого тайму я був дуже розчарований, а після другого - злий. Ця поразка - повністю моя вина", - наводить слова Хаві видання Marca.

Варто відзначити, що це перша поразка команди Хаві в Ла Лізі з 16 жовтня, коли "блаугранас" поступилися "Реалу" (1:3).

Після поразки "Барселона" залишилася на першій сходинці турнірної таблиці, у команди в активі 49 очок. "Альмерія" завдяки перемозі набрала 25 очок і піднялася на 15-ту сходинку чемпіонату.

У наступному турі "Барселона" зіграє з "Валенсією" 5 березня, а "Альмерія" днем раніше зустрінеться з "Вільярреалом".

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