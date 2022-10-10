Василь Ломаченко вважає, що Усику під силу перемогти Ф'юрі.

Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко поділився думкою про потенційний поєдинок володаря поясів WBA, WBO, IBO і IBF в суперважкій вазі Олександра Усика і чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі.

34-річний український боксер вважає, що значна перевага в габаритах не допоможе британцеві здобути перемогу над Усиком.

"Усик - мій друг. Звичайно, я думаю, що він переможе. Усик покаже дуже розумний і технічний бокс з Тайсоном Ф'юрі. Габарити і швидкість? Це не має значення", - сказав Ломаченко в коментарі YouTube-каналу Fino Boxing.

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Додамо, що свій наступний бій Василь Ломаченко проведе американського легковаговика Джемейна Ортіса. Поєдинок запланований на 29 жовтня.

Ситуація в суперважкій вазі після перемоги Усика над Джошуа

Українець Олександр Усик у серпні 2022 року здобув перемогу над британським боксером Ентоні Джошуа роздільним рішенням суддів, захистивши титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.

Після перемоги в реванші над Ентоні, Усик викликав на бій чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсона Ф'юрі. Циганський король прийняв виклик українця, однак команди боксерів не змогли домовитися про дату бою.

Пізніше Тайсон Ф'юрі викликав на бій Ентоні Джошуа і в команді Ей Джея заявили, що приймають виклик Циганського короля, але сторони так і не підписали контракт на цей бій.

Представник Усика у свою чергу заявив, що наступним суперником українця може стати американець Деонтей Вайлдер.

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