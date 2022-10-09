Василь Ломаченко продовжує підготовку до поєдинку проти Джемейна Ортіса.

Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко розповів про свої амбіції напередодні поєдинку проти американського легковаговика Джемейна Ортіса.

Український боксер зізнався, що він мріє стати абсолютним чемпіоном світу.

"Я дуже, дуже добре мотивований, тому що у мене є мета. У мене є мрія стати безперечним чемпіоном світу. Тепер я ближче до мого наступного шансу. У мене наступний бій 29 жовтня в Нью-Йорку", - наводить слова Ломаченко Fino Boxing.

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Додамо, що Василь Ломаченко претендує на бій за звання абсолютного чемпіона світу з переможцем реваншу між Хейні і Камбососом, який відбудеться 15 жовтня.

Нагадаємо, з перших днів війни Ломаченко приєднався до терроборони Білгород-Дністровського, а пізніше вступив до лав ЗСУ. Потім 34-річний боксер покинув Україну, щоб підготуватися до бою з Джемейном Ортісом.

Ломаченко - Ортіс: перед боєм

Ортіс на профі-рингу провів 17 поєдинків, в яких здобув 16 перемог (8 разів нокаутом), один бій завершився внічию.

Свій останній бій Ортіс провів 21 травня 2022 року проти Джамейна Ортіса. Ортіс переміг одноголосним рішенням суддів.

В активі Ломаченка 18 боїв, 16 з них українець виграв (11 нокаутом) і двічі програв.

Останній раз Ломаченко боксував 11 грудня 2021 року, коли одноголосним рішенням суддів переміг Річарда Коммі.

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