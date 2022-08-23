Другий бій Хейні і Камбососа пройде на Rod Laver Arena в Австралії.

Бій-реванш між абсолютним чемпіоном у легкій вазі Девіном Хейні і екс-чемпіоном Джорджем Камбососом відбудеться 15 жовтня.

Дату офіційно підтвердила промоутерська компанія Top Rank.

Другий бій пройде на Rod Laver Arena в Мельбурні, Австралія. На кону в цьому поєдинку будуть чемпіонські титули американця за версіями WBA, WBO, IBF і WBC в легкій вазі.

Джордж Камбосос прокоментував анонс реваншу з абсолютним чемпіоном Девіном Хейні:

"Я з нетерпінням чекаю 15 жовтня, коли ми знову зустрінемося на арені Rod Laver. Там я буду говорити. Всередині рингу".

Девін Хейні також відреагував на анонс реваншу з екс-чемпіоном Джорджем Камбососом:

"Джордж Камбосос зараз спокійний, яким і повинен був бути перед нашим першим боєм. Бажаю йому залишатися здоровим під час тренувального табору.

Я чекаю зустрічі з голодним і рішучим суперником 15 жовтня в Мельбурні. Я готовий до будь-яких змін, які він внесе.

Це прекрасна можливість залучити нових австралійських шанувальників і додати ще одну перемогу в мою спадщину".

Нагадаємо, що в першому бою в червні в Мельбурні Хейні переміг Камбососа одноголосним рішенням суддів - 116:112, 116:112 і 118:110. Після цього Джордж активував опцію матчу-реваншу з Хейні.

Хейні - Камбосос: профайли боксерів

Девін Хейні є володарем поясів чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і WBC, а також титулу журналу The Ring.

В активі Хейні 28 перемог у професійній кар'єрі (15 - нокаутом). Він досі непереможний боксер.

Камбосос провів 21 бій у своїй кар'єрі, 20 з яких він виграв (10 - нокаутом). Єдиної поразки австралієць зазнав проти Хейні.

Зріст Камбососа становить 176 см, розмах рук - 173 см. Хейні нижче Камбососа - 173 см, проте має більший рахмах рук - 180 см.

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