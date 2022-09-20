Український боксер - фаворит протистояння.

29 жовтня в Нью-Йорку на славетній арені "Медісон-сквер-гарден" Василь Ломаченко проведе бій проти американця Джемейна Ортіса.

Екс-чемпіон світу у легкій вазі вперше вийде у ринг після перемоги над Річардом Коммі в грудні 2021 року. Протистояти 34-річному українцю буде 26-річний Ортіс, який раніше у професійній кар'єрі не проводив 12-раундові поєдинки.

Букмекери почали приймати ставки на бій. Отож, на звитягу Ломаченка можна поставити з коефіцієнтом 1,06, а на те, що Ортіс зможе тріумфувати - 8,00. Нічия оцінюється коефіцієнтом 26,00.

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Нагадаємо, Ломаченко претендує на бій за звання абсолютного чемпіона світу з переможцем реваншу між Хейні і Камбососом, який відбудеться 15 жовтня.

Ломаченко прокоментував свій майбутній поєдинок, він його присвятив українському народу.

Ломаченко - Ортіс: перед боєм

Ортіс на профі-рингу провів 17 поєдинків, в яких здобув 16 перемог (8 разів нокаутом), один бій завершився нічиєю.

В активі Ломаченка 18 боїв, 16 з них українець виграв (11 нокаутом) і двічі програв.

Свій останній бій Ортіс провів 21 травня 2022 року проти співвітчизника Джамеля Херрінга. Ортіс тоді переміг одноголосним рішенням суддів.

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