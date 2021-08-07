7 серпня на Олімпіаді-2020 було розіграно 34 комплекти медалей.
Збірна України завоювала чотири нагороди: два срібла і дві бронзи. У медальному заліку Україна при цьому опустилася на три позиції.
Підсумки виступу українських спортсменів 7 серпня
Веслування
День розпочався для України зі срібної медалі. Людмила Лузан і Анастасія Четверікова завоювали її в каное-двійці на дистанції 500 метрів. Українки поступилися тільки дуету з Китаю.
Каноїсти Павло Алтухов і Юрій Вандюк на дистанції 1000 метрів в індивідуальних заїздах не пройшли в головний фінал і виступили у втішному, де зайняли 4-е і 8-е місця відповідно.
Марія Кічасова-Скорик, Людмила Кукліновська, Анастасія Тодорова і Марія Повх у змаганнях байдарок-четвірок також виступили у фіналі Б і в загальному заліку стали десятими.
Бокс
Олександр Хижняк драматично втратив перемогу у фіналі боксерського турніру у ваговій категорії до 75 кг. Він виграв перші два раунди у бразильця, але потім опинився на канвасі. Суддя вирішив зупинити бій, зарахувавши Хижняку нокаут.
Артистичне плавання
Українська команда (Влада і Марина Алексєєви, Марта Федіна, Катерина Резник, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко і Єлизавета Яхно) завоювала бронзову медаль в артистичному плаванні, в боротьбі за неї випередивши японок, а поступившись тільки ОКР і Китаю.
Стрибки у висоту
Відразу три українки виступали у фіналі Олімпіади в стрибках у висоту. Ярослава Магучіх увійшла до трійки найкращих, але не змогла взяти висоту 2,02 і 2,04, залишившись з бронзовою медаллю. Ірина Геращенко у фіналі стала четвертою, а Юлія Левченко - восьмою.
Боротьба
Оксана Лівач у вільній боротьбі дісталася до поєдинку за бронзову медаль, але поступилася там суперниці з США - 1:12.
Стрибки у воду
15-річний українець Олексій Середа у фіналі змагань зі стрибків у воду з 10-метрової вишки посів високе шосте місце.
Велоспорт
Олена Старікова створила сенсацію в спринті на велотреку. У чвертьфіналі вона вибила з боротьби лідера світового посіву і пробилася до півфіналу. Медалі будуть розіграні 8 серпня.
Художня гімнастика
У фіналі особистого багатоборства Україну представляли Христина Погранична і Вікторія Онопрієнко. Вони зайняли 9-е і 10-е місця відповідно.
Водночас збірна України (Маріола Боднарчук, Дарина Дуда, Єва Мелещук, Анастасія Возняк і Марія Височанська) вийшла у фінал у командних змаганнях, показавши шостий результат.
Сучасне п'ятиборство
Срібний призер Ріо-2016 Павло Тимощенко не зумів повторити свій успіх п'ятирічної давності. Він фінішував на 15-му місці.
Марафонський забіг
Три українки стартували в марафоні, але фінішувати вдалося тільки одній - Євгенія Прокоф'єва посіла 42-е місце. Вікторія Калюжна і Дар'я Михайлова забіг не завершили.
Україна на Олімпіаді в Токіо: головне
- На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів.
На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.
За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.
Україна завоювала в Токіо вже 12 бронзових медалей. Їх виграли дзюдоїстка Дар'я Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, стрілки Олена Костевич та Олег Омельчук (у дуеті), плавець Михайло Романчук (на дистанції 800 метрів), тенісистка Еліна Світоліна, Алла Черкасова та Ірина Коляденко (обидві - у вільній боротьбі), Марта Федіна та Анастасія Савчук (у дуеті в артистичному плаванні), Людмила Лузан (у веслуванні), каратист Станіслав Горуна, українська збірна в артистичному плаванні, а також Ярослава Магучіх в стрибках у висоту.
В активі України 5 срібних нагород. 1 серпня Україна завоювала першу срібну медаль - плавець Михайло Романчук став другим на дистанції 1500 метрів. 4 серпня борець греко-римського стилю Парвіз Насібов теж став срібним призером. Каратистка Анжеліка Терлюга також завоювала срібло. 7 серпня срібні нагороди виграли Людмила Лузан і Анастасія Четверікова (в каное-двійці) та боксер Олександр Хижняк.
Золоту нагороду на Іграх в Токіо для України завоював Жан Беленюк.