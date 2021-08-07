Українські спортсмени зібрали медальний урожай в передостанній день Олімпіади.

7 серпня на Олімпіаді-2020 було розіграно 34 комплекти медалей.

Збірна України завоювала чотири нагороди: два срібла і дві бронзи. У медальному заліку Україна при цьому опустилася на три позиції.

Підсумки виступу українських спортсменів 7 серпня

Веслування

День розпочався для України зі срібної медалі. Людмила Лузан і Анастасія Четверікова завоювали її в каное-двійці на дистанції 500 метрів. Українки поступилися тільки дуету з Китаю.

Каноїсти Павло Алтухов і Юрій Вандюк на дистанції 1000 метрів в індивідуальних заїздах не пройшли в головний фінал і виступили у втішному, де зайняли 4-е і 8-е місця відповідно.

Марія Кічасова-Скорик, Людмила Кукліновська, Анастасія Тодорова і Марія Повх у змаганнях байдарок-четвірок також виступили у фіналі Б і в загальному заліку стали десятими.

Бокс

Олександр Хижняк драматично втратив перемогу у фіналі боксерського турніру у ваговій категорії до 75 кг. Він виграв перші два раунди у бразильця, але потім опинився на канвасі. Суддя вирішив зупинити бій, зарахувавши Хижняку нокаут.

Артистичне плавання

Українська команда (Влада і Марина Алексєєви, Марта Федіна, Катерина Резник, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко і Єлизавета Яхно) завоювала бронзову медаль в артистичному плаванні, в боротьбі за неї випередивши японок, а поступившись тільки ОКР і Китаю.

Стрибки у висоту

Відразу три українки виступали у фіналі Олімпіади в стрибках у висоту. Ярослава Магучіх увійшла до трійки найкращих, але не змогла взяти висоту 2,02 і 2,04, залишившись з бронзовою медаллю. Ірина Геращенко у фіналі стала четвертою, а Юлія Левченко - восьмою.

Боротьба

Оксана Лівач у вільній боротьбі дісталася до поєдинку за бронзову медаль, але поступилася там суперниці з США - 1:12.

Стрибки у воду

15-річний українець Олексій Середа у фіналі змагань зі стрибків у воду з 10-метрової вишки посів високе шосте місце.

Велоспорт

Олена Старікова створила сенсацію в спринті на велотреку. У чвертьфіналі вона вибила з боротьби лідера світового посіву і пробилася до півфіналу. Медалі будуть розіграні 8 серпня.

Художня гімнастика

У фіналі особистого багатоборства Україну представляли Христина Погранична і Вікторія Онопрієнко. Вони зайняли 9-е і 10-е місця відповідно.

Водночас збірна України (Маріола Боднарчук, Дарина Дуда, Єва Мелещук, Анастасія Возняк і Марія Височанська) вийшла у фінал у командних змаганнях, показавши шостий результат.

Сучасне п'ятиборство

Срібний призер Ріо-2016 Павло Тимощенко не зумів повторити свій успіх п'ятирічної давності. Він фінішував на 15-му місці.

Марафонський забіг

Три українки стартували в марафоні, але фінішувати вдалося тільки одній - Євгенія Прокоф'єва посіла 42-е місце. Вікторія Калюжна і Дар'я Михайлова забіг не завершили.

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Автор: Антон Дудар