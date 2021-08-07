На Олімпійських Іграх в Токіо закінчилися змагання з командного артистичного плавання.
Збірна України за підсумками двох днів виступів завоювала бронзову нагороду.
Україну представляли Влада і Марина Алексєєви, Марта Федіна, Катерина Резник, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко та Єлизавета Яхно.
У технічній програмі 6 серпня Українки показали третій результат (94,2685), а у вільній програмі також стали третіми - 96,0333.
Загальний результат українських синхроністок - 190,3018. У боротьбі за бронзу вони випередили Японію (188,3106).
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Золоті медалі виграла команда ОКР, а срібло - у представниць Китаю.
Для України це вже 11-а бронза в Токіо і 17-а медаль всього.
Нагадаємо, що раніше Українки виграли бронзу в артистичному плаванні в дуеті.
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На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.
За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.
Україна завоювала в Токіо вже одинадцятьь бронзових медалей. Першу медаль Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Також бронзові нагороди вибороли шпажист Ігор Рейзлін, стрілки Олена Костевич та Олег Омельчук (у дуеті), плавець Михайло Романчук (на дистанції 800 метрів) та тенісистка Еліна Світоліна. Алла Черкасова та Ірина Коляденко стали бронзовими призерами з вільної боротьби. Марта Федіна та Анастасія Савчук (у дуеті) виграли бронзову медаль в артистичному плаванні, Людмила Лузан - у веслуванні, а Станіслав Горуна - у караті.
1 серпня Україна завоювала першу срібну медаль - плавець Михайло Романчук став другим на дистанції 1500 метрів. 4 серпня борець греко-римського стилю Парвіз Насібов теж став срібним призером. Каратистка Анжеліка Терлюга також завоювала срібло. 7 серпня срібні нагороди виграли Людмила Лузан і Анастасія Четверикова (в каное-двійці) і боксер Олександр Хижняк.
Першу золоту нагороду на Іграх у Токіо для України завоював Жан Беленюк.
Павло Коростильов та Олена Костевич посіли четверті місця в кульовій стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів. Дзюдоїст Яків Хаммо теж був близький до медалі, але поступився в поєдинку за бронзу. Також поєдинок за третє місце програв борець греко-римського стилю Ленур Теміров. У велотреку четверте місце посіла Олена Старікова.