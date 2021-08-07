Україна завоювала ще чотири медалі, але втратила три позиції.

7 серпня на Олімпійських Іграх в Токіо було розіграно 34 комплекти медалей.

Збірна Китаю зберегла лідерство в медальному заліку, але американцям вдалося скоротити відрив - тепер вони відстають всього на 2 золота. Збірна США при цьому домінує за загальною кількістю нагород (108).

Збірна України 7 серпня виграла чотири медалі: дві срібні та дві бронзові. Але через відсутність нових золотих медалей Україна знову опустилася в медальному заліку - на 43-е місце.

За загальною кількістю медалей (18) Україна посідає 16-е місце.

Медальний залік Олімпіади 7 серпня. Топ-50

Олімпіада-2020: головне

Церемонія відкриття ігор в Токіо відбулася 23 липня. Олімпіада пройде до 8 серпня. Паралімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 серпня.

Ігри були перенесені на 2021 рік через коронавірус, але зберегли назву "Олімпіада-2020".

На Олімпійських іграх буде розіграно 339 комплектів медалей у 33 видах спорту.

Олімпійські ігри: медальний залік після 14-го дня.

Автор: Антон Дудар