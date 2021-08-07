7 серпня на Олімпійських Іграх в Токіо було розіграно 34 комплекти медалей.
Збірна Китаю зберегла лідерство в медальному заліку, але американцям вдалося скоротити відрив - тепер вони відстають всього на 2 золота. Збірна США при цьому домінує за загальною кількістю нагород (108).
Збірна України 7 серпня виграла чотири медалі: дві срібні та дві бронзові. Але через відсутність нових золотих медалей Україна знову опустилася в медальному заліку - на 43-е місце.
За загальною кількістю медалей (18) Україна посідає 16-е місце.
Медальний залік Олімпіади 7 серпня. Топ-50
Олімпіада-2020: головне
Церемонія відкриття ігор в Токіо відбулася 23 липня. Олімпіада пройде до 8 серпня. Паралімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 серпня.
Ігри були перенесені на 2021 рік через коронавірус, але зберегли назву "Олімпіада-2020".
На Олімпійських іграх буде розіграно 339 комплектів медалей у 33 видах спорту.
Олімпійські ігри: медальний залік після 14-го дня.