Оксана Лівач програла американці / фото REUTERS
Українка Оксана Лівач не змогла виграти бронзову медаль Олімпійських ігор у вільній боротьбі.
Лівач виступала у ваговій категорії до 50 кг.
Днем раніше Лівач спершу пройшла 1/8 фіналу, потім поступилася в 1/4 фіналу суперниці з Китаю Сунь Янан, але продовжила боротьбу за бронзову медаль у втішній сутичці, оскільки китаянка пройшла у фінал.
7 серпня Лівач впевнено перемогла кубинку Юснейліс Гузман - 6:0, а в поєдинку за бронзову нагороду зустрілася з американкою Сарою Хільдебранд.
Читайте такожГерої Олімпіади Беленюк і Насібов повернулися в Україну з медалями (відео)
На жаль, українка програла сутичку за третє місце з рахунком 1:12.
Успіхи українських борців на Олімпіаді в Токіо
- Жан Беленюк завоював золоту медаль у греко-римській боротьбі у ваговій категорії до 87 кг.
- Парвіз Насібов у вольовому стилі прорвався у фінал Олімпіади у вазі до 67 кг, але там зазнав поразки.
- У вільній боротьбі у жінок бронзові медалі виграли Ірина Коляденко та Алла Черкасова.
- До медалі також був близький Ленур Теміров, але він програв у сутичці за бронзу.