Оксана Лівач не змогла завоювати медаль.

Українка Оксана Лівач не змогла виграти бронзову медаль Олімпійських ігор у вільній боротьбі.

Лівач виступала у ваговій категорії до 50 кг.

Днем раніше Лівач спершу пройшла 1/8 фіналу, потім поступилася в 1/4 фіналу суперниці з Китаю Сунь Янан, але продовжила боротьбу за бронзову медаль у втішній сутичці, оскільки китаянка пройшла у фінал.

7 серпня Лівач впевнено перемогла кубинку Юснейліс Гузман - 6:0, а в поєдинку за бронзову нагороду зустрілася з американкою Сарою Хільдебранд.

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На жаль, українка програла сутичку за третє місце з рахунком 1:12.

Успіхи українських борців на Олімпіаді в Токіо

Жан Беленюк завоював золоту медаль у греко-римській боротьбі у ваговій категорії до 87 кг.

Парвіз Насібов у вольовому стилі прорвався у фінал Олімпіади у вазі до 67 кг, але там зазнав поразки.

У вільній боротьбі у жінок бронзові медалі виграли Ірина Коляденко та Алла Черкасова.

До медалі також був близький Ленур Теміров, але він програв у сутичці за бронзу.

Автор: Антон Дудар