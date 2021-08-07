Олена Старікова пройшла в півфінал, вибивши лідера світового рейтингу.

Українка Олена Старікова пробилася до півфіналу Олімпійських ігор у велотреку в дисципліні спринт.

В 1/4 фіналу Старікова створила сенсацію, перемігши чинного лідера світового посіву, чемпіонку світу-2020 - Лею Фрідріх з Німеччини.

У чвертьфіналі переможець визначався за підсумками двох або при необхідності трьох заїздів. Українка перемогла суперницю в першому заїзді на 0,001 секунди, потім поступилася з відставанням в 0,018 секунди.

У вирішальному третьому заїзді Старікова випередила суперницю на 0,019 секунди.

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Українка продовжить боротьбу за олімпійську медаль 8 серпня.

Раніше на Олімпіаді в Токіо Старікова посіла четверте місце в дисципліні кейрін.

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Автор: Антон Дудар