Зустріч національних команд Італії та України пройде в Мілані на стадіоні "Сан-Сіро".

У вівторок, 12 вересня, відбудеться поєдинок шостого туру кваліфікації Євро-2024 з футболу, в якому збірна Італії протистоятиме національній команді України.

Зустріч пройде на знаменитому стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані.

Поєдинок Італія - Україна обслужить іспанська бригада арбітрів на чолі з Алехандро Ернандесом. Його асистентами призначені - Хосе Наранхо і Дієго Санчес Рохо.

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Це буде п'ятий матч для команди Сергія Реброва в рамках відбіркового циклу ЧЄ-2024. Раніше "синьо-жовті" програли Англії (0:2), виграли у Північної Македонії (3:2) і Мальти (1:0), а також розписали мирову у другій грі проти Англії (1:1).

Збірна Італії зіграла в рамках кваліфікації Євро-2024 три гри: поразка від Англії (1:2), перемога над Мальтою (2:0) і нічия з Північною Македонією (1:1).

Італія - Україна

Орієнтовні склади:

Італія: Доннарумма, Ді Лоренцо, Скальвіні, Бастоні, Дімарко, Дзакканьї, Тоналі, Дзаньоло, Крістанте, Барелла, Іммобіле

Україна: Бущан, Конопля, Матвієнко, Забарний, Миколенко, Степаненко, Зінченко, Судаков, Мудрик, Циганков, Довбик

Онлайн-трансляція матчу Італія - Україна розпочнеться о 21:45!

Положення команд в турнірній таблиці групи С після 5-ти турів

Кадрові втрати України

Збірній України в матчі проти Італії не допоможе Олександр Тимчик. Захисник "Динамо" не встигає відновитися після травми і вже покинув табір "синьо-жовтих".

Особисті зустрічі Італії та України

Збірна Італії є одним з найбільш незручних суперників для збірної України. Команди провели вісім матчів, і жодного разу "синьо-жовті" не здобули перемоги. У нашому активі – лише дві нічиї. В інших шести випадках перемагали італійці.

Слова тренерів перед матчем

Головний тренер збірної України Сергій Ребров:

"Я знаю, як буде грати збірна Італії. Гравці розуміють, що це дуже важливий матч для збірної Італії, але це дуже важлива гра для нас. Я завжди кажу гравцям: "Перед матчем ми повинні поважати суперника, але повинні зосередитися на своїй грі".

Збірна Італії - топ-команда, тому ми її і не перемагали. Ви бачили гру проти Англії. Так, ми отримали очко, але це було дуже-дуже важко. Така ж гра нас чекає і з Італією. Ми повинні бути готові, вірити в себе і розуміти, що тільки своєю грою ми зможемо завоювати очки на "Сан-Сіро".

Я не розумію, чому Італія зараз переживає кризу? Я бачив їхні ігри. Це була дуже хороша команда, вони показують хороший рівень. Я не вважаю, що у збірної Італії зараз криза. Це дуже сильний суперник, до якого ми повинні ставитися дуже серйозно".

Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті:

"Доннарумма вийде в старті. На "Сан-Сіро" йому не пробачили його вчинок, тому що він вундеркінд, який квапив процес. Нормально робити помилки, але таланти повинні поважати свої якості, інакше це стає зарозумілістю.

Я не міг викликати всіх футболістів, але деяких зміг. Верратті також дзвонив, але я не думаю, що його відповідь була "ні". Навпаки, він сказав, що радий, що я йому зателефонував, Бонуччі сказав те саме. Незважаючи на всі труднощі, вони хочуть допомогти збірній. Ось що вони сказали.

Намагався поговорити з деякими тренерами клубів. З деякими вдалося поговорити, інші не брали трубку, можливо у них немає мого номера. Хочу залучити всіх. Пріоритет - кваліфікація на Євро.

Мені нема чого вимагати від фанатів на "Сан-Сіро". Ми повинні заслужити їх підтримку. Дивився деякі матчі Італії на "Сан-Сіро" – тут завжди підтримували команду. Ми повинні це заробити, але фани завжди вносили свою лепту – заздалегідь їм спасибі".