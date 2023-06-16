"Синьо-жовті" здобули першу перемогу під керівництвом Сергія Реброва.

У п'ятницю, 16 червня, був зіграний поєдинок третього туру кваліфікації Євро-2024 з футболу, в якому збірна Північної Македонії протистояла Україні.

Гра проходила на стадіоні "Тоше Проескі" в Скоп'є і завершилася з рахунком 2:3 на користь команди Реброва.

Перший гол у матчі був забитий на 30-й хвилині зустрічі - пенальті реалізував Барді. На 39-й хвилині Ельмас подвоїв перевагу Північної Македонії, забивши гол фантастичним ударом з дальньої дистанції.

Відео дня

У другому тайму гравці збірної України перевернули хід матчу, забили три м'ячі і вирвали перемогу. У складі "синьо-жовтих" відзначилися Ілля Забарний, Юхим Конопля та Віктор Циганков.

Північна Македонія - Україна - 2:3

Голи: Барді, 30 пен, Ельмас, 39 - Забарний, 62, Конопля, 66, Циганков, 82

Північна Македонія: Дімітрієвскі, Рістовскі, Зайков, Мушлю, Аліоскі, Бардхі, Адемі (Атанасов, 65), Ашковскі (Брдаровскі, 65, Бабунскі, 91), Трайковскі (Дорієв, 76), Нестеровскі (Рістовскі, 65), Ельмас

Україна: Трубін, Тимчик (Конопля, 46), Забарний, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Судаков, Ярмоленко (Малиновський, 66), Циганков (Зубков, 93), Мудрик (Сидорчук, 91), Довбик (Ванат, 46)

Відео голів:

Збірна України здобула першу перемогу в двох стартових іграх в рамках відбору на Євро-2024. У першому матчі "синьо-жовті" поступилися Англії під керівництвом Руслана Ротаня.

Збірна Північної Македонії, в свою чергу, зазнала своєї першої поразки.

Після трьох турів лідирує в групі С збірна Англії, у якої 9 очок в активі. Друге місце у Італії, яка набрала 3 бали. Стільки ж очок у Північної Македонії та України, який йдуть на 3-й і 4-й позиціях відповідно. Мальта займає останнє місце, не набравши жодного очка.

Нагадаємо, 19 червня збірна України зіграє свій третій матч в рамках кваліфікації Євро-2024. Суперником "синьо-жовтих" буде збірна Мальти.

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