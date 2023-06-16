Збірна України зіграє перший офіційний матч під керівництвом Сергія Реброва.

У п'ятницю, 16 червня, відбудеться поєдинок третього туру відбору на Євро-2024 з футболу, в якому збірна України зіграє проти Північної Македонії.

Гра пройде на стадіоні "Тоше Проескі" в Скоп'є.

Обслужить зустріч бригада арбітрів зі Швейцарії на чолі з Лукасом Фендріхом. Допомагати йому будуть Стефан де Алмейда і Йонас Ерні. Резервний арбітр - Алессандро Дудич.

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В рамках кваліфікації Євро-2024 збірні України та Північної Македонії зіграли по одному матчу. "Синьо-жовті" програли збірній Англії в гостях з рахунком 0:2, а північномакедонці обіграли національну команду Мальти (2:1).

Збірні України та Північної Македонії зустрічалися в офіційних матчах три рази. Всі три гри виграли українці: перші дві перемоги були в рамках відбору на Євро-2016 (1:0, 2:0) і один раз в груповому раунді Євро-2020.

Північна Македонія - Україна

Орієнтовні склади команд:

Північна Македонія: Дімітрієвський, Рістовський, Велковський, Мусліу, Аліоскі, Зайков, Атанасов, Барді, Ельмас, Трайковський, Нестеровський

Україна: Трубін, Тимчик, Забарний, Сваток, Миколенко, Степаненко, Маліновський, Ярмоленко, Циганков, Мудрик, Довбик

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Оголошено заявку збірної України на матч проти Північної Македонії

Положення команд в групі С: перше місце займає збірна Англії, яка має 6 очок. Далі розташувалися Італія (3), Північна Македонія (3), Україна (0) і Мальта (0).

Слова тренерів перед матчем

Головний тренер збірної України Сергій Ребров

"Я не вважаю, що ми фаворити. Ми граємо на виїзді, ми граємо проти міцної команди, яка показала це в останніх матчах. Ми повинні бути сконцентрованими, ми повинні показати на полі, що ми фаворити, але зараз я не вважаю, що ми фаворити.

Це буде інша гра в порівнянні зі збірною Німеччини.

Ми розуміємо проти кого ми граємо, ми розуміємо силу збірної Північної Македонії, але як я говорив ми повинні розуміти, як ми будемо грати.

Ця команда вибила Італію в плей-офф відбору ЧС-2022, обіграла Німеччину на виїзді. Ми дуже серйозно ставимося до гри. Ми повинні поважати суперника, але також думати про свою гру.

Я чекаю дуже важкої гри, але я чекаю, що наші гравці готові до такого", - наводить слова Реброва сайт УАФ.

Головний тренер збірної Північної Македонії Благоя Мілевський

"Від футболістів, які вийдуть на поле, ми очікуємо, що вони зроблять все можливе. Доведеться викладатися на 100%, адже Україна - дуже якісний суперник як команда, так і індивідуально.

Їх гра буде відрізнятися від поєдинку з Німеччиною. Думаю, перш за все, підходом. Але це не означає, що ми не готові. Ми аналізували їх дії. У них новий тренер, але нам вдалося зібрати інформацію.

Головне, що в України дуже великий вибір якісних футболістів. Ми повинні виступити на найвищому рівні, якщо бажаємо досягти позитивного результату", - наводить слова Мілевського сайт ФФМ.