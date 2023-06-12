Збірна України вигравала 3:1, але втратила перемогу.

У понеділок, 12 червня, відбувся товариський поєдинок між збірними Німеччини та України.

Матч проходив на стадіоні "Везерштадіон" в Бремені і завершився з рахунком 3:3.

Футболісти збірної Німеччини швидко зуміли вийти вперед - на 6-й хвилині гол забив Фюллькруг.

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На 19-й хвилині зусиллями Віктора Циганкова збірна України зрівняла рахунок. Відзначився він після передачі Олександра Тимчика. На 23-й хвилині "синьо-жовті" сенсаційно вийшли вперед, гол м'яч у сітку воріт залетів після рикошету від Рюдігера. Удар завдавав Мудрик з передачі Тимчика.

На 56-й хвилині Віктор Циганков оформив дубль і подвоїв перевагу збірної України.

На 83-й хвилині зустрічі Кай Хаверц забив другий м'яч у ворота збірної України, скоротивши розрив у рахунку. На 90+1-й хвилині Йозуа Кімміх реалізував пенальті і зрівняв рахунок у грі.

Німеччина - Україна - 3:3

Голи: Вольф, 6, Гаверц, 83, Кімміх, 90+1, пен - Циганков, 18, 56, Мудрик, 23

Німеччина: Трапп, Рюдігер, Раум (Генріхс, 71), Гінтер, Кімміх, Горецка (Мусіала, 62), Шлоттербек (Клостерманн, 46), Брандт (Вірц, 71), Сане, Вольф (Гофманн, 62), Фюллькруг (Гаверц, 46)

Україна: Трубін, Миколенко (Соболь, 78), Матвієнко, Забарний, Тимчик, Степаненко (Ігнатенко, 65), Судаков, Мудрик (Піхальонок, 78), Циганков (Зубков, 71), Ярмоленко (Малиновський, 65), Довбик (Ванат, 65)

Відзначимо, що ця гра була дебютною для Сергія Реброва на посаді головного тренера збірної України. Про його призначення було оголошено 7 червня.

Також додамо, що матч проти України був історичним для збірної Німеччини - це була 1000-та гра в історії Бундестім.

Додамо, що попереду у збірної України два поєдинки в рамках відбору на Євро-2024 з футболу: проти Північної Македонії (16 червня) і Мальти (19 червня).

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