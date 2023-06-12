Поєдинок Німеччини та України пройде в Бремені.

У понеділок, 12 червня, відбудеться товариський поєдинок національних збірних Німеччини та України.

Зустріч команд прийме арена "Везерштадіон" у Бремені. Обслужить цю гру арбітр із Греції Анастасіос Сідіропулос.

Німеччина - Україна: прогноз букмекерів на матч

Відео дня

Німеччина - Україна: де дивитися матч

Це буде ювілейна 1000 гра в історії збірної Німеччини. Перший матч команда зіграла у 1908 році проти Швейцарії.

Також цей матч буде дебютним для нового головного тренера збірної України Сергія Реброва, призначення якого було оголошено 7 червня.

Збірні Німеччини та України зіграли між собою вісім ігор. Тотальна перевага на боці Бундестім: 5 перемог. Україна може похвалитися лише трьома нічиїми. Різниця м'ячів - 17:7 на користь німців.

Німеччина - Україна

Орієнтовні склади команд:

Німеччина: тер Штеген, Вольф, Керер, Гінтер, Раум, Горетцка, Кімміх, Віртц, Сане, Хавертс, Фюллькруг

Україна: Бущан, Конопля, Матвієнко, Забарний, Миколенко, Піхальонок, Степаненко, Маліновський, Циганков, Мудрик, Довбик.

Онлайн трансляція

Постер матчу від прес-служби Німецького футбольного союзу

Сергій Ребров оголосив заявку збірної України на матч проти Німеччини:

Слова тренерів перед матчем

Сергій Ребров, головний тренер збірної України

"По-перше, хочемо подякувати Німеччині. Як на мене, Німеччина - одна з країн, яка найбільше підтримує у цій війні. Нам приємно грати тут, грати 1000-й матч для німецької збірної. Але для мене футбол - це емоції. Для наших людей у країні. Нам їх не вистачає. Кожен дивиться, що відбувається під час війни - ми теж.

Я сказав гравцям, що ми повинні дати людям емоції, підтримати їх. І показати завтра на полі характер. Ця гра не офіційна у відборі, але показати характер - важливо. Ми тут та демонструємо, що Україна жива - і ми граємо у футбол".

Ханс-Дітер Флік, головний тренер збірної Німеччини

"Я сподіваюся, що в матчі з Україною ми зможемо присвятити 90 хвилин футболу. Я хочу, щоб глядачі спостерігали за привабливою грою протягом усього поєдинку і отримали винагороду від побаченого.

Звичайно, ми граємо проти країни, яка знаходиться в дуже складній ситуації, і це теж знак для нас".