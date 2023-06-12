У понеділок, 12 червня, відбудеться товариський поєдинок національних збірних Німеччини та України.
Зустріч команд прийме арена "Везерштадіон" у Бремені. Обслужить цю гру арбітр із Греції Анастасіос Сідіропулос.
Німеччина - Україна: прогноз букмекерів на матч
Німеччина - Україна: де дивитися матч
Це буде ювілейна 1000 гра в історії збірної Німеччини. Перший матч команда зіграла у 1908 році проти Швейцарії.
Також цей матч буде дебютним для нового головного тренера збірної України Сергія Реброва, призначення якого було оголошено 7 червня.
Збірні Німеччини та України зіграли між собою вісім ігор. Тотальна перевага на боці Бундестім: 5 перемог. Україна може похвалитися лише трьома нічиїми. Різниця м'ячів - 17:7 на користь німців.
Німеччина - Україна
Орієнтовні склади команд:
Німеччина: тер Штеген, Вольф, Керер, Гінтер, Раум, Горетцка, Кімміх, Віртц, Сане, Хавертс, Фюллькруг
Україна: Бущан, Конопля, Матвієнко, Забарний, Миколенко, Піхальонок, Степаненко, Маліновський, Циганков, Мудрик, Довбик.
Онлайн трансляція
Постер матчу від прес-служби Німецького футбольного союзу
Сергій Ребров оголосив заявку збірної України на матч проти Німеччини:
Слова тренерів перед матчем
Сергій Ребров, головний тренер збірної України
"По-перше, хочемо подякувати Німеччині. Як на мене, Німеччина - одна з країн, яка найбільше підтримує у цій війні. Нам приємно грати тут, грати 1000-й матч для німецької збірної. Але для мене футбол - це емоції. Для наших людей у країні. Нам їх не вистачає. Кожен дивиться, що відбувається під час війни - ми теж.
Я сказав гравцям, що ми повинні дати людям емоції, підтримати їх. І показати завтра на полі характер. Ця гра не офіційна у відборі, але показати характер - важливо. Ми тут та демонструємо, що Україна жива - і ми граємо у футбол".
Ханс-Дітер Флік, головний тренер збірної Німеччини
"Я сподіваюся, що в матчі з Україною ми зможемо присвятити 90 хвилин футболу. Я хочу, щоб глядачі спостерігали за привабливою грою протягом усього поєдинку і отримали винагороду від побаченого.
Звичайно, ми граємо проти країни, яка знаходиться в дуже складній ситуації, і це теж знак для нас".