Відбулася презентація Реброва в якості нового наставника "синьо-жовтих".

49-річний спеціаліст Сергій Ребров став новим головним тренером національної збірної України з футболу.

Про це повідомив президент УАФ Андрій Павелко у ході прес-конференції, яка проходить у Будинку футболу.

"По-перше, хочу подякувати ЗСУ за те, що бережуть нашу Незалежність, що дають нам змогу спілкуватися про футбол, проводити наш чемпіонат України.

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Я сам особисто та всі українці надалі допомагатимемо ЗСУ та нашим людям, які постраждали від рашистської агресії.

Я особисто дуже радий повернутися в Україну. Моя родина теж повертається. Я дуже радий, що дружина так сприйняла моє рішення", - сказав Ребров на прес-конференції.

Повідомляється, що Сергій Ребров підписав контракт зі збірною України до літа 2026 року.

Ребров підтвердив, що до його тренерського штабу у національній збірній увійдуть: Вісенте Гомес (відповідає за тактику), Альберто Босх (аналіз суперників), Гліб Платов (скаутинг, аналітика), Хав'єр Луруенья Лобо (фізпідготовка) та Рустам Худжамов (тренер вратар).

Нагадаємо, попереднім місцем роботи Сергія Реброва був футбольний клуб "Аль-Айн" з ОАЕ, який він очолив влітку 2021 року. З цим клубом 49-річний фахівець завоював 2 трофеї: чемпіонат і Кубок ліги ОАЕ.

Також Ребров працював у київському "Динамо", саудівському "Аль-Ахлі" та угорському "Ференцвароші".

В якості тренера вигравав по два рази чемпіонат України і Кубок України, один раз Суперкубок України і три рази ставав чемпіоном Угорщини.

На посаді головного тренера збірної України Ребров дебютує 12 червня в товариському матчі проти національної команди Німеччини. Потім "синьо-жовті" зіграють ще два поєдинки в рамках відбору на Євро-2024: проти Північної Македонії (16 червня) і проти Мальти (19 червня).

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