Наразі все залежить він попереднього клубу тренера

Колишній футболіст та тренер київського "Динамо" Сергій Ребров стає все ближчим до підписання контракту зі збірною України. Як повідомив наставник в коментарі "Сніданку з 1+1", зовсім скоро він прибуде до Києва.

"Зараз ми вирішуємо це питання, бо контракт із "Аль-Айном" розрахований до 30 червня. Тому ми ще не закінчили усі питання з контрактом. Проте дійсно, 4-го червня я вирушаю до Києва та, напевно, 6-го числа, зранку, я буду в столиці України. Я вважаю і сподіваюся, що ми закінчимо усі справи з "Аль-Айном". Тому так, якщо все буде добре, я сподіваюся, ми підпишемо контракт", - сказав Ребров.

Однак Сергій Станіславович заявив, що він зі своїм штабом розпочав підготовку до роботи з "синьо-жовтими" ще кілька тижнів тому. Попереду на команду очікують важливі матчі.

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"Збірна України – це дуже велика відповідальність, тому дійсно, я зі своїм штабом почав працювати і вже декілька тижнів ми готуємося до цих ігор (кваліфікації Євро-2024), оскільки це дуже важливо для нашої країни. Тим більше у цей час, щоб національна команда презентувала нашу велику державу. Я готуюсь вже певний час. Ми принципово про усе вже домовилися. Тільки дозвіл "Аль-Айна" – і нічого не треба обговорювати", - додав Ребров.

Відзначимо, що останнім місцем роботи українського тренера був "Аль-Айн", котрий виступає у чемпіонаті ОАЕ. Ребров провів там два роки, здобувши перемогу у чемпіонаті країни та завоювавши титул Кубка ліги. Додамо, що у сезоні, що завершився 27 травня, "Аль-Айн" посів друге місце відразу чотири рази: у чемпіонаті, Суперкубку та Кубку ліги ОАЕ, а також Кубку президента.

Вчора, 3 червня, Сергій Ребров святкував свій 49 День народження. Його він провів у іспанській Марбельї – фото з цього міста на узбережжі Середземного моря опублікувала дружина тренера у своєму Instagram.

Нагадаємо, що у червні збірна України проведе три матчі. Перший з них запланований на 12 червня проти Німеччини. Він відбудеться у Бремені і матиме статус товариського поєдинку. Далі на "синьо-жовтих" очікують зустрічі у кваліфікації на Євро-2024: проти Північної Македонії (16 червня) та Мальти (19 червня).

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