Сергій Ребров близький до призначення на посаду головного тренера збірної України.

Український спеціаліст Сергій Ребров залишає посаду головного тренера "Аль-Айна".

Про це 48-річний тренер повідомив після поразки у фіналі Кубка Ліги ОАЕ.

У своєму Instagram українець опублікував пост, в якому попрощався з "Аль-Айном" і вболівальниками клубу.

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"Спасибі всім в "Аль-Айні" за ці два сезони роботи. Ми пережили разом чудові і складні моменти, і я хотів би подякувати всім, хто пов'язаний з клубом - адміністрацію, персонал, гравців і вболівальників за всі їхні зусилля і підтримку протягом цих двох років, які ми провели разом.

Я бажаю всім в "Аль-Айні" всього найкращого і багато успіхів у майбутньому!", - написав Ребров.

Нагадаємо, Ребров очолив "Аль-Айн" влітку 2021 року. З цим клубом український тренер виграв 2 трофеї (чемпіонат і Кубок Ліги ОАЕ), обидва були в минулому сезоні.

Очікується, що Сергій Ребров очолить національну збірну України. Офіційне оголошення має відбутися найближчим часом.

Додамо, що збірна України в червні зіграє три гри: товариський матч проти Німеччини (12 червня) і два поєдинки в рамках відбору на Євро-2024 проти Північної Македонії (16 червня) і Мальти (19 червня).

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